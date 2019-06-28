Изображение Артемия Панарина в форме «Нью-Йорк Рейнджерс» появилось на домашней арене команды

«Хлебушек» продолжает изучать варианты для продолжения карьеры.

На медиакубе нью-йоркской арены Madison Square Garden, которая является домашней площадкой команды НХЛ « Нью-Йорк Рейнджерс», появилось изображение южноуральского хоккеиста Артемия Панарина в форме «синерубашечников». На картинке также был изображен логотип «Рейнджеров» и надпись «Добро пожаловать, Артемий».



Многие поклонники хоккея приняли изображение за анонс подписания контракта между нью-йоркской командой и Артемием Панариным. Однако затем стало известно, что таким образом клуб решил поприветствовать «Хлебушка» в городе.



Артемия Панарина приветствовали в Madison Square Garden. Как вам Хлебушек в форме «Рейнджерс»? — написал в своем телеграмм-канале хоккейный обозреватель Павел Лысенков.

Напомним, что именно «Рейнджерс» фигурируют в списке команд с наибольшим количеством шансов на подписание Артемия Панарина и Сергея Бобровского. По информации журналиста Дэвида Паньотты, ранее корцинец уже встретился с представителями «Флорида Пантерз». Также в списке претендентов на Артемия Панарина числятся « Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхокс».



Уже 1 июля Артемий Панарин станет неограниченно свободным агентом. Сам хоккеист в открытую не говорит о том, где продолжит карьеру. Как пишут инсайдеры, южноуральский нападающий сможет рассчитывать на контракт с окладом в районе 10,5–11 миллионов долларов в год.

