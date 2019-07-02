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/ Коркинец Артемий Панарин стал нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс»

Коркинец Артемий Панарин стал нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс»

Хоккеист подписал 7-летний контракт.
сегодня в 09:36
  |  Хоккей

Главная интрига НХЛ, связанная с переходом Артемия Панарина из «Коламбуса», раскрылась 1 июля. Форвард из множества вариантов выбрал не самый «золотой», но, возможно, один из самых статусных. Коркинец подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Соглашение рассчитано на 7 лет, среднегодовая зарплата Панарина составит 11,6 миллиона долларов.

Артемий получил самую большую сцену в НХЛ, и ради этого даже пошёл на существенные потери в деньгах. Но жить в крупнейшем городе США на Манхэттене, играть на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден», купаться в самых ярких лучах славы — поистине бесценно. Кто-то скажет, что Панарин мог перейти в «Айлендерс» и также жить в Нью-Йорке. Но «островитяне» всегда будут лишь второй хоккейной командой «Большого яблока», и в нынешней ситуации Артемия это не устраивало. Решив перейти в «Рейнджерс», россиянин лишился почти $ 7 миллионов, которые мог получить за контракт с «островитянами».— сообщает «Чемпионат».

Отметим, что в этом году в «Рейнджерс» перешел также Виталий Кравцов, отыгравший несколько сезонов за «Трактор». Форвард был задрафтован в прошлом году. Однако хоккеист пока не уверен, что проведет сезон 2019/2020 в НХЛ.

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