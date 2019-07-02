Артемий Панарин попрощался с Коламбусом в «Инстаграме»

«Хочу поблагодарить вас за то, что позволили мне быть частью семьи «Синих жакетов», - отметил хоккеист.

Хоккеист Артемий Панарин, подписавший 1 июля контракт с « Нью-Йорк Рейнджерс», написал обращение к болельщикам «Коламбуса» — команды, цвета которой «Хлебушек» защищал с 2017 года. В своем обращении форвард подчеркнул, что игра за клуб и город вызывала у него лишь положительные эмоции.



— Дорогой Коламбус, я хочу поблагодарить вас за теплый прием и за то, что позволили мне быть частью семьи «Синих жакетов». Я был очень счастлив, играя за «Коламбус». Надеюсь, вы не будете слишком злиться на меня. Ты живешь лишь однажды. — написал Артемий Панарин на своей странице в «Инстаграм».



Напомним, что новое место работы Артемия Панарина являлось одной из главных интриг первого дня свободных агентов НХЛ. На уроженца Коркино претендовал целый ряд команд, однако позднее список сократился до пяти: помимо «Коламбуса», который предпринял попытку сохранить «Хлебушка» в составе, интерес к форварду проявили в «Колорадо», «Флориде», и в нью-йоркских «Рейнджерс» и «Айлендерс».



В итоге Артемий Панарин выбрал «Рейнджерс», подписав контракт на 11,6 миллионов долларов на 7 лет.

