Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.05 -0.03 71.4 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Артемий Панарин попрощался с Коламбусом в «Инстаграме»

Артемий Панарин попрощался с Коламбусом в «Инстаграме»

«Хочу поблагодарить вас за то, что позволили мне быть частью семьи «Синих жакетов», - отметил хоккеист.
сегодня в 11:11
  |  Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин, подписавший 1 июля контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», написал обращение к болельщикам «Коламбуса» — команды, цвета которой «Хлебушек» защищал с 2017 года. В своем обращении форвард подчеркнул, что игра за клуб и город вызывала у него лишь положительные эмоции.

 — Дорогой Коламбус, я хочу поблагодарить вас за теплый прием и за то, что позволили мне быть частью семьи «Синих жакетов». Я был очень счастлив, играя за «Коламбус». Надеюсь, вы не будете слишком злиться на меня. Ты живешь лишь однажды. — написал Артемий Панарин на своей странице в «Инстаграм».

Напомним, что новое место работы Артемия Панарина являлось одной из главных интриг первого дня свободных агентов НХЛ. На уроженца Коркино претендовал целый ряд команд, однако позднее список сократился до пяти: помимо «Коламбуса», который предпринял попытку сохранить «Хлебушка» в составе, интерес к форварду проявили в «Колорадо», «Флориде», и в нью-йоркских «Рейнджерс» и «Айлендерс».

В итоге Артемий Панарин выбрал «Рейнджерс», подписав контракт на 11,6 миллионов долларов на 7 лет.
Знаете о произошедшем больше или есть что рассказать?
Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40

Читайте также

Коркинец Артемий Панарин стал нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс»
Коркинец Артемий Панарин стал нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей
Артемий Панарин может получить долгосрочный контракт на более чем 90 миллионов долларов
Артемий Панарин может получить долгосрочный контракт на более чем 90 миллионов долларов
Хоккей
Генменеджер «Флориды» рассказал о переговорах с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским
Генменеджер «Флориды» рассказал о переговорах с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским
Хоккей

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA

Последние новости

Алексей Текслер освободил от занимаемой должности и.о. замминистра образования региона
Алексей Текслер освободил от занимаемой должности и.о. замминистра образования региона
Общество
Бывший директор «Гринфлайта» попросил о пересчете срока
Бывший директор «Гринфлайта» попросил о пересчете срока
Общество
Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию
Более половины россиян планируют работать после выхода на пенсию
Общество
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6