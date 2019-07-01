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/ Артемий Панарин может получить долгосрочный контракт на более чем 90 миллионов долларов

Артемий Панарин может получить долгосрочный контракт на более чем 90 миллионов долларов

Активнее всего за нападающего борются четыре команды.
сегодня в 11:58
  |  Хоккей
Одна из главных интриг рынка свободных агентов в НХЛ — будущее уроженца Коркино Артемия Панарина. Сразу несколько команд, по информации СМИ, предложили «Хлебушку» большие контракты более чем на пять лет.

Сохранить Артемия Панарина в своем составе пытается «Коламбус». Клуб, за который форвард провел последние три года, по данным ресурса The Athletic, готов предложить «Хлебушку» сделку на 8 лет с зарплатой в 12 миллионов долларов каждый год. Это значит, что суммарно Артемий Панарин получит 96 миллонов.

На фоне сообщений о том, что Панарин, вероятно, подпишет контракт в понедельник с «Нью-Йорк Айлендерс», «Жакеты» предложили грандиозное предложение с агентом Полом Феофанусом, которое, по предположениям, составляет 9 лет и 96 миллионов долларов, среднегодовая стоимость — 12 миллионов долларов за сезон. — пишет The Athletic.
Также активен в борьбе за южноуральца и другой клуб — «Колорадо Эвалэнш». По его словам инсайдеров, сразу несколько источников сообщили, что «Лавины» готовы предложить «Хлебушку» контракт с зарплатой от 11,6 до 12,5 миллионов в год.

Не выключаются из борьбы за Артемий Панарина в Нью-Йорке и Майами. Там готовы предложить контракт не только нападающему, но и голкиперу Сергею Бобровскому, с которым у Панарина сложились хорошие отношения во время совместного выступления за «Коламбус». Источники сообщают, что сейчас хоккеисты выбирают как раз между «Флоридой Пантерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Панарин больше склоняется к «Флориде», а Бобровский разрывается. По информации источника, на него имеет огромное влияние генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. В любом случае, кажется, список претендентов сократился до «Пантерс» и «Айлендерс». — пишет журналист Дэвид Дворк.
Отметим, что совсем недавно «Пантерс» расстались со всеми своими голкиперами, что было воспринято многими болельщиками как сигнал к подписанию Сергея Бобровского. Генеральный менеджер южной команды Дэйл Тэллон в преддверии открытия рынка свободных агентов заявил, что с предвкушением ждет этот день.

Напомним, что рынок свободных агентов в НХЛ откроется сегодня, 1 июля.

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