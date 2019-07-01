Артемий Панарин может получить долгосрочный контракт на более чем 90 миллионов долларов

Активнее всего за нападающего борются четыре команды.

Одна из главных интриг рынка свободных агентов в НХЛ — будущее уроженца Коркино Артемия Панарина. Сразу несколько команд, по информации СМИ, предложили «Хлебушку» большие контракты более чем на пять лет.



Сохранить Артемия Панарина в своем составе пытается «Коламбус». Клуб, за который форвард провел последние три года, по данным ресурса The Athletic, готов предложить «Хлебушку» сделку на 8 лет с зарплатой в 12 миллионов долларов каждый год. Это значит, что суммарно Артемий Панарин получит 96 миллонов.



На фоне сообщений о том, что Панарин, вероятно, подпишет контракт в понедельник с « Нью-Йорк Айлендерс», «Жакеты» предложили грандиозное предложение с агентом Полом Феофанусом, которое, по предположениям, составляет 9 лет и 96 миллионов долларов, среднегодовая стоимость — 12 миллионов долларов за сезон. — пишет The Athletic.

Также активен в борьбе за южноуральца и другой клуб — «Колорадо Эвалэнш». По его словам инсайдеров, сразу несколько источников сообщили, что «Лавины» готовы предложить «Хлебушку» контракт с зарплатой от 11,6 до 12,5 миллионов в год.



Не выключаются из борьбы за Артемий Панарина в Нью-Йорке и Майами. Там готовы предложить контракт не только нападающему, но и голкиперу Сергею Бобровскому, с которым у Панарина сложились хорошие отношения во время совместного выступления за «Коламбус». Источники сообщают, что сейчас хоккеисты выбирают как раз между «Флоридой Пантерс» и « Нью-Йорк Айлендерс».



Панарин больше склоняется к «Флориде», а Бобровский разрывается. По информации источника, на него имеет огромное влияние генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. В любом случае, кажется, список претендентов сократился до «Пантерс» и «Айлендерс». — пишет журналист Дэвид Дворк.

Отметим, что совсем недавно «Пантерс» расстались со всеми своими голкиперами, что было воспринято многими болельщиками как сигнал к подписанию Сергея Бобровского. Генеральный менеджер южной команды Дэйл Тэллон в преддверии открытия рынка свободных агентов заявил, что с предвкушением ждет этот день.



Напомним, что рынок свободных агентов в НХЛ откроется сегодня, 1 июля.



