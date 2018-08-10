/ Смотрите эксклюзивные интервью с фестиваля «Трактор Open» на 1obl.tv

Ведущие пообщаются со спортсменами в неформальной обстановке.

Сегодня, 10 августа, произойдет долгожданное событие для хоккейных болельщиков. Фестиваль открытия сезона «Трактор Open» пройдет уже в третий раз. Дата выбрана не случайно, на нее приходится День физкультурника. Гостями станут олимпийские чемпионы и заслуженные спортсмены.

Ведущие программы «Весь спорт» Александр Захаров и Яна Тормина побывают самом центре событий и пообщаются с хоккеистами.

Во время фестиваля ведущие получат возможность пообщаться с игроками челябинского «Трактора», хоккеисты ответят на вопросы. Еще одно нововведение — флеш-интервью со специальным гостем. Его имя станет известно зрителям во время трансляции. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы трансляции.

Подробнее о площадках фестиваля и программе читайте здесь.

Также сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию спортивного праздника. Начало прямого эфира в 18 часов. Присоединяйтесь!