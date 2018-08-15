/ Возьмемся за руки, друзья! Самый массовый хоровод намерены организовать на Троицкой ярмарке

Несколько тысяч человек охватят собой историческое ядро города.

Жители и администрация Троицка готовятся поставить еще один рекорд. На этот раз — по самому массовому хороводу. По задумке организаторов, 3 тысячи 600 человек возьмутся за руки 22 сентября на Троицкой ярмарке. Участники выстроятся вокруг исторического ядра города, которое включает в себя 27 объектов культурного наследия. Цепочка длиной в 3,5 тысячи метров имеет все шансы попасть в книгу рекордов России.

Массовый флэшмоб станет началом карнавального шествия, которое пройдет по улицам старинного города. Все желающие смогут поучаствовать в этом празднике единения и красоты. Завершится карнавал Гастрономическим фестивалем, который будет проводиться в Троицке уже во второй раз. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Троицка.

Напомним, ранее троичане уже попали к книгу рекордов России с юбилейной эстафетой. Пловцы всех возрастов преодолели внушительное расстояние в 275 километров. Такая протяженность выбрана не случайно, именно столько лет исполнилось этому городу. В плавательном марафоне приняли участие почти 200 человек. В бассейне подсчитали, что средняя скорость участников составила 2,6 километра в час.