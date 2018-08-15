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/ Возьмемся за руки, друзья! Самый массовый хоровод намерены организовать на Троицкой ярмарке

Возьмемся за руки, друзья! Самый массовый хоровод намерены организовать на Троицкой ярмарке

Несколько тысяч человек охватят собой историческое ядро города.
сегодня в 16:42
  |  Общество

Жители и администрация Троицка готовятся поставить еще один рекорд. На этот раз — по самому массовому хороводу. По задумке организаторов, 3 тысячи 600 человек возьмутся за руки 22 сентября на Троицкой ярмарке. Участники выстроятся вокруг исторического ядра города, которое включает в себя 27 объектов культурного наследия. Цепочка длиной в 3,5 тысячи метров имеет все шансы попасть в книгу рекордов России.

Массовый флэшмоб станет началом карнавального шествия, которое пройдет по улицам старинного города. Все желающие смогут поучаствовать в этом празднике единения и красоты. Завершится карнавал Гастрономическим фестивалем, который будет проводиться в Троицке уже во второй раз. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Троицка.

Напомним, ранее троичане уже попали к книгу рекордов России с юбилейной эстафетой. Пловцы всех возрастов преодолели внушительное расстояние в 275 километров. Такая протяженность выбрана не случайно, именно столько лет исполнилось этому городу. В плавательном марафоне приняли участие почти 200 человек. В бассейне подсчитали, что средняя скорость участников составила 2,6 километра в час.

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