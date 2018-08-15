/ Постановку без актеров покажут осенью на фестивале «Дебаркадер»

Организаторы обещают много выставок, спектаклей и перфомансов.

Фестиваль «Дебаркадер» в четвёртый раз пройдёт в Челябинске, на площадке Государственного исторического музея. Нынешний слоган события — «Невозможность границ». Организаторы говорят, что зрителям придётся «Объять необъятное, познать неопознанное и преодолеть непреодолимое». На площадке «Дебаркадера» выступят деятели искусств из Челябинска, Екатеринбурга и Перми.

Одним из главных представлений фестиваля станет постановка челябинского режиссёра Олега Хапова «Я на границе тебя, ты на границе меня».

Постановка Олег Хапова будет проходить в нескольких залах музея. В постановке не будет драматических актеров, только их голоса. Кроме того, в программе фестиваля запланирована выставка уральских примитивистов. Будет много неформальных авторов, сама выставка пришла из Екатеринбурга, а часть работ в коллекцию передал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Кроме того, в программе фестиваля запланирован перфоманс «Маниакальное шествие с танцами, чтением и бросанием костей в публику» Льва Гутовского, премьера спектакля «Человек из Подольска», выставка «Tolerance Poster Show» и другие мероприятия. Фестиваль «Дебаркадер» будет длиться с 17 сентября по 12 октября.

Программа IV Международного фестиваля современного искусства «Дебаркадер. Невозможность границ»: