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/ Постановку без актеров покажут осенью на фестивале «Дебаркадер»

Постановку без актеров покажут осенью на фестивале «Дебаркадер»

Организаторы обещают много выставок, спектаклей и перфомансов.
сегодня в 16:19
  |  Культура

Фестиваль «Дебаркадер» в четвёртый раз пройдёт в Челябинске, на площадке Государственного исторического музея. Нынешний слоган события — «Невозможность границ». Организаторы говорят, что зрителям придётся «Объять необъятное, познать неопознанное и преодолеть непреодолимое». На площадке «Дебаркадера» выступят деятели искусств из Челябинска, Екатеринбурга и Перми.

Одним из главных представлений фестиваля станет постановка челябинского режиссёра Олега Хапова «Я на границе тебя, ты на границе меня».

Постановка Олег Хапова будет проходить в нескольких залах музея. В постановке не будет драматических актеров, только их голоса. Кроме того, в программе фестиваля запланирована выставка уральских примитивистов. Будет много неформальных авторов, сама выставка пришла из Екатеринбурга, а часть работ в коллекцию передал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Кроме того, в программе фестиваля запланирован перфоманс «Маниакальное шествие с танцами, чтением и бросанием костей в публику» Льва Гутовского, премьера спектакля «Человек из Подольска», выставка «Tolerance Poster Show» и другие мероприятия. Фестиваль «Дебаркадер» будет длиться с 17 сентября по 12 октября.

Программа IV Международного фестиваля современного искусства «Дебаркадер. Невозможность границ»:

  • 17.09.-07.10. — Выставка «Коровкин, Букашкин и другие"из собрания музея наивного искусства (г. Екатеринбург);

  • 20.09.-14.10. — Выставка «Tolerance Poster Show» Международного проекта «Tolerance»;

  • 24.09.-14.10. — Выставки графического дизайна «Плакат без границ»;

  • 24.09.-14.10. — Выставка «Без воздуха»;

  • 25.09. — Открытие фестиваля — уличный перфоманс по картине Питера Брейгеля «Охотники на снегу» от «Студии М»;

  • 25.09. — Премьера спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов);

  • 26.09. — Показ спектакля «Сборная СССР» театр драмы и комедии «Наш дом» (г. Озерск);

  • 27.09. — Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов);

  • 28.09.-30.09. — Поэтический фестиваль «InВерсия. Обна (ру)жая границы»;

  • 30.09. — Перфоманс «Маниакальное шествие с танцами, чтением и бросанием костей в публику» Льва Гутовского;

  • 01.10. — Премьера спектакля «Человек из Подольска» (реж. Олег Иванов);

  • 05.10. — Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов);

  • 08.10. — Показ спектакля «Шпаликов» театральная платформа «В центре» (г. Екатеринбург);

  • 09.10. — Показ спектакля «Техника молодежи» театр «Большая стирка» (г. Пермь);

  • 10.10. — Закрытие фестиваля — уличный перфоманс от «Студии М»;

  • 12.10. — Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов).

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