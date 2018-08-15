/ Постановку без актеров покажут осенью на фестивале «Дебаркадер»

Фестиваль «Дебаркадер» в четвёртый раз пройдёт в Челябинске, на площадке Государственного исторического музея. Нынешний слоган события — «Невозможность границ». Организаторы говорят, что зрителям придётся «Объять необъятное, познать неопознанное и преодолеть непреодолимое». На площадке «Дебаркадера» выступят деятели искусств из Челябинска, Екатеринбурга и Перми.
Одним из главных представлений фестиваля станет постановка челябинского режиссёра Олега Хапова «Я на границе тебя, ты на границе меня».
Постановка Олег Хапова будет проходить в нескольких залах музея. В постановке не будет драматических актеров, только их голоса. Кроме того, в программе фестиваля запланирована выставка уральских примитивистов. Будет много неформальных авторов, сама выставка пришла из Екатеринбурга, а часть работ в коллекцию передал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.
Кроме того, в программе фестиваля запланирован перфоманс «Маниакальное шествие с танцами, чтением и бросанием костей в публику» Льва Гутовского, премьера спектакля «Человек из Подольска», выставка «Tolerance Poster Show» и другие мероприятия. Фестиваль «Дебаркадер» будет длиться с 17 сентября по 12 октября.
Программа IV Международного фестиваля современного искусства «Дебаркадер. Невозможность границ»:
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17.09.-07.10. — Выставка «Коровкин, Букашкин и другие"из собрания музея наивного искусства (г. Екатеринбург);
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20.09.-14.10. — Выставка «Tolerance Poster Show» Международного проекта «Tolerance»;
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24.09.-14.10. — Выставки графического дизайна «Плакат без границ»;
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24.09.-14.10. — Выставка «Без воздуха»;
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25.09. — Открытие фестиваля — уличный перфоманс по картине Питера Брейгеля «Охотники на снегу» от «Студии М»;
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25.09. — Премьера спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов);
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26.09. — Показ спектакля «Сборная СССР» театр драмы и комедии «Наш дом» (г. Озерск);
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27.09. — Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов);
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28.09.-30.09. — Поэтический фестиваль «InВерсия. Обна (ру)жая границы»;
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30.09. — Перфоманс «Маниакальное шествие с танцами, чтением и бросанием костей в публику» Льва Гутовского;
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01.10. — Премьера спектакля «Человек из Подольска» (реж. Олег Иванов);
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05.10. — Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов);
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08.10. — Показ спектакля «Шпаликов» театральная платформа «В центре» (г. Екатеринбург);
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09.10. — Показ спектакля «Техника молодежи» театр «Большая стирка» (г. Пермь);
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10.10. — Закрытие фестиваля — уличный перфоманс от «Студии М»;
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12.10. — Показ спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» (реж. Олег Хапов).