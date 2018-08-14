/ Челябинский «Трактор» с разгромным счетом переиграл омский «Авангард»

Хозяева турнира записали на свой счет 3 очка.

Сегодня, 14 августа, матчем челябинского «Трактора» против омского «Авангарда» открылся Кубок губернатора по хоккею. Хозяева турнира оказались сильнее в этой встрече. На матче побывал глава региона Борис Дубровский, компанию ему составил воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов.

Всего за три периода командам удалось забросить восемь шайб. Пять из них на свой счет записали «черно-белые», а три – гости турнира из Омска. Таким образом, по итогам первого игрового дня «Трактор» поднялся на первую строчку турнира с 3 очками в активе.

На льду в составе челябинского «Трактора» проявили себя игроки первых двух звеньев. Открыть счет в этой встрече удалось новичку команды – шведскому хоккеисту Александру Бергстрему. Закрепить преимущество в первом периоде сумел Виталий Кравцов.

Второй период дал возможность гостям отыграться. Дубль на свой счет записал 23-летний Илья Михеев. Это только раззадорило хозяев, заброшенная шайба Рихард Гюнге позволила команде уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

По итогам решающей двадцатиминутки «Трактор» закрепил свое положение, взяв ворота соперника дважды. Не помогло «Авангарду» и снятие вратаря на последний минуте встречи.

«Трактор» – «Авангард» – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

1:0 – Стоу (Исаев, Лапенков)

2:0 – Кравцов (Стоу, Хлыстов)

2:1 – Михеев (Зернов, Широков)

2:2 – Михеев

3:2 – Гюнге (Шинин, Бергстрем)

4:2 – Стоу (Исаев)

5:2 – Кокуев (Пеньковский)



Вратари: Демченко – Бобков