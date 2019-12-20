Играл в регби и был банковским служащим: тренер «Трактора» — о жизни вне хоккея

Владимир Юрзинов рассказал Константину Устьянцеву ранее неизвестные факты своей биографии.

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Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов, в рамках шоу «Свободный лед» рассказал о жизненном опыте, который позволил ему испытать себя в различных сферах деятельности. В разное время Юрзинов-младший играл в регби, а также трудился в коммерческом банке.

«В жизни было много интересных моментов. Я в свое время играл на профессиональном уровне ещё и в регби в клубе СКА-Фили, в котором я играл три года. У нас был рабочий район и в нем был популярный регбийный заводской клуб. И в плане становления характер это хороший вид спорта. Я до сих пор хорошо помню своих регбийных тренеров. Это жесткий вид спорта, там нельзя отойти и спрятаться за спину, там никуда не увернешься и нужно проявлять мужской характер», — поделился Владимир Юрзинов.

По словам специалиста, его хоккейная фамилия (отец Владимира — Владимир Юрзинов был известным в прошлом игроком и тренером — Прим. ред) в те времена была серьезной проблемой по части становления молодого хоккейного специалиста.

«Я прекрасно оценивал тогда ту ситуацию, что с такой фамилией я в России работать не буду, и у меня к этому и не было никакого желания. Я хотел пойти другим путем, поэтому я год работал менеджером в банке. Но после этого я понял, что работать с 9 до 6 — это не мое. Я могу работать три-четыре дня подряд, могу находиться постоянно в напряжении, но именно этот график был для меня скучным. Хотя был очень хороший директор банка, он предлагал мне пойти учиться на брокера. Это было начало 90-х годов, и он говорил, что со временем они могли бы отправить меня учиться в Австралию. Но, как говорится, это было не мое. И, проработав в банке год, потом я вернулся в „Динамо-2“, играл еще там и смотрел, как будет дальше складываться жизнь», — рассказал Юрзинов.

Полную версию хоккейного шоу «Свободный лед» вы можете посмотреть здесь.



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