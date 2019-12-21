«Трактор» в овертайме одолел нижнекамский «Нефтехимик»

Челябинцы выиграли со своим любимым счетом.

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Сегодня, 21 декабря, в Челябинске состоялся матч КХЛ, в котором встречались команды «Трактор» и «Нефтехимик».

Первый период начался довольно быстро. Обе команды неплохо разыгрывали шайбу. Отлично выручали вратари клубов — Иван Федотов и Константин Барулин. Но, все-таки, челябинцы смогли забросить одну шайбу на контр-атаке. На шестой минуте матча счет открыл Ессе Виртанен. И это был единственный гол в стартовом отрезке.

Второй период мог отличиться еще одной заброшенной шайбой от игроков «Трактора», но тренерский штаб «Нефтехимика» запросил видеопросмотр на предмет блокировки вратаря. И судьи приняли решение отменить гол. Было много опасных моментов, но голевыми они не стали. Счет после второго отрезка оставался прежним — 1:0.

А вот в третьем периоде счет не менялся 19 минут. Тренерский штаб «Нефтехимика» решил заменить вратаря на шестого полевого игрока и это дало свои плоды. Марат Хайруллин сравнял счет и игра перешла в овертайм.

И Лукаш Седлак поставил жирную точку в этом матче, забив шайбу на третьей минуте овертайма. Победа у «Трактора» — 2:1 ОТ.

Следующую игру «черно-белые» проведут в понедельник, 23 декабря. Челябинцы отправятся в гости к череповецкой «Северстали».