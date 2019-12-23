«Трактор» поменялся игроками с казанским «Ак Барсом»

Челябинцы лишились Ессе Виртанена.

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Сегодня, 23 декабря, челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс» официально произвели обмен игроками. Так, «черно-белых» покинул Ессе Виртанен, а из Казани в Челябинск отправились Вячеслав Основин и Артем Михеев.

Отмечается, что Основин — воспитанник челябинского хоккея. За «Трактор» Вячеслав провел 153 матча и набрал 36 очков. После этого успел поиграть за ЦСКА, «Сибирь», «Салават Юлаев», «Ак Барс». Всего же форвард провел в КХЛ 340 матчей, в которых набрал 91 очко. На счету 25-летнего нападающего «бронза» молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

Артем Михеев является воспитанником казанского хоккея. Он дебютировал в сезоне 2015/16 в составе «Ак Барса», затем поиграл в новокузнецком «Металлурге» и «Югре». В 2018 форвард вновь вернулся в Казань. В этом сезоне Артем сыграл наибольшее количество матчей за основную команду — 44, набрав 11 очков. В нынешнем сезоне нападающий выходил на лед в составе «Ак Барса» в 8 матчах.

«По итогам сделки Вячеслав Основин возвращается в родной клуб, также в Челябинск отправится Артем Михеев. Мы хотели бы, чтобы форвард выступал в КХЛ, однако, последнее время он проводил в Высшей лиге, безусловно, это не подходящий для него уровень. Решая свои задачи, мы посчитали важным учесть и интересы форварда», — сообщил Рафик Якубов, генеральный менеджер ХК «Ак Барс».

Защитник челябинцев Ессе Виртанен, который перешел в состав «Трактора» перед началом сезона 2019/20, провел за клуб 40 матчей и набрал 16 очков.

«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Ессе Виртанена за проведенные в составе „черно-белых“ матчи, результативность в атаке и надежную игру в обороне. Желаем игроку успешной карьеры и здоровья», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Хоккейный корреспондент портала «Спорт-Экспресс» и эксперт Алексей Шевченко отметил, что на данный момент «Трактор» предпринимают обмены с прицелом на будущий год.

«„Трактор“ решил сдаться и завершить сезон. Известно, что будет обменян еще Алексей Кручинин. Под вопросом стоят Антон Глинкин и Андрей Попов. Сезон же будут заканчивать те, кто останется и молодые игроки из системы. Кого еще можно забрать из Челябинска? Я бы присмотрелся к Нику Бэйлену. Он не легионер, весьма крепкий защитник с атакующим потенциалом. Не знаю, как можно с таким игроком обороны находиться на последнем месте. Есть Виталий Меньшиков, при котором соперник опасается играть грубо против любого хоккеиста. Причем, функционал Виталия совсем не ограничивается драками, он и со своими прямыми обязанностями справлялся», — отметил Алексей Шевченко.

Действительно, на выездную серию «Трактор» не взял Алексея Кручинина. По данным КХЛ, он не является травмированным игроком.

Напомним, челябинский хоккейный клуб идет на последнем месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Отрыв от зоны плей-офф составляет минимум 13 очков.