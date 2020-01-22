В Континентальной хоккейной лиге сменится президент

Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером и больше не может руководить Лигой.

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, который также является генеральным директором «Газпром-Медиа Холдинг», вошёл в новый состав Правительства России. Он получил должность вице-премьера и теперь не сможет совмещать с этим постом руководство в Лиге.

Дмитрий Чернышенко был главой оргкомитета зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тогда он зарекомендовал себя на хорошем уровне и в 2015 году сменил Александра Медведева на посту президента Континентальной хоккейной лиги.

При Дмитрии Чернышенко произошло много изменений в КХЛ. Одной из самых ярких реформ был рейтинг клубов — его ввели, чтобы увеличить средний уровень лиги путем сокращения аутсайдеров. После этого КХЛ покинули три клуба — новокузнецкий «Металлург», тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра».

Пока неизвестно, кто станет новым президентом КХЛ. Мнения экспертов расходятся. Но большинство считают, что Дмитрий Чернышенко дал мощный толчок для дальнейшего развития российского хоккея.