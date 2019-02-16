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/ Артемия Панарина могут подписать четыре клуба НХЛ

Артемия Панарина могут подписать четыре клуба НХЛ

О новых вариантах продолжения карьеры «Хлебушка» рассказали эксперты.
сегодня в 12:25
  |  Хоккей

Хоккейный эксперт Эллиот Фридман назвал 4 клуба, в которых может продолжить свою карьеру уроженец Коркино Артемий Панарин. По версии обозревателя НХЛ, основными претендентами на россиянина, который выразил желание стать свободным агентом в будущее межсезонье являются «Виннипег Джетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Калгари Флейм» и «Нэшвилл Предаторс».

На Панарина есть четыре основных претендента: «Виннипег», «Айлендерс», «Калгари» и «Нэшвилл». Мне также говорили, что «Даллас» отказался от идеи взять Панарина, но не удивлюсь, если он по-прежнему в игре. — сказал Фридман в эфире канадской радиостанции Sportsnet 590 Toronto.

Отметим, что ранее Эллиот Фридман высказывался о возможности обмена российскими игроками между «Коламбус Блю Джекетс», в котором играет Артемий Панарин и «Лос-Анджелес Кингз», цвета которых защищает Илья Ковальчук. По словам Фридмана, «Синие Жакеты» могут быть заинтересованы в Ковальчуке, тогда как Панарин интересно продолжение карьеры в Калифорнии как в игровом, так и в бытовом плане.

Сам Артемий Панарин в интервью телеканалу Матч ТВ прокомментировал все слухи о своем профессиональном будущем, а также рассказал о том, как удается сохранить концентрацию и игровой настрой на фоне шумихи вокруг своей персоны. И сделал это в своем фирменном стиле — с юмором.

Водочка помогает. Да нет, шучу. На самом деле — виски. А вообще об этом стараюсь просто не думать. Надо быть на позитиве. Слава богу, что идут очки, поэтому легче. Не будь очков, было бы очень сложно. — сказал Панарин.

Напомним, в текущем сезоне на счету 27-летнего игрока «Коламбуса» 64 очка в 54 матчах сезона. Уроженец Коркино занимает первое место по голевым передачам, второе — по забитым голам и третье по показателю полезности.

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