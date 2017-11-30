/ Матч «Трактора» с «Торпедо» проанализирует известный российский актер

Владислав Демин составит компанию Константину Устьянцеву.

Сегодня, 30 ноября, «Трактор» сыграет на домашнем льду против нижегородского «Торпедо». Встречу традиционно покажет телеканал ОТВ и сайт «Первый областной», а всех зрителей сегодня ждет сюрприз — компанию комментатору Константину Устьянцеву составит известный актер, мастер боевыех искусств Владислав Демин. 2 декабря он проведет бой в рамках суперфинала Уральской лиги REM-93, а сегодня выступит гостем студии аналитики во время перерыва.

Владислав только сегодня прилетел в Челябинск, где проведет заключительный этап подготовки к субботнему бою против Романа Архафта. Как большой любитель спорта он просто не мог пропустить домашний поединок главной спортивной команды города, которая в этом году празднует свой 70-летний юбилей. Отмечу, что опыт работы в прямом эфире «Первого областного» у Демина уже есть. В декабре 2015 года мы работали с ним в качестве комментаторов Суперкубка России по смешанному боевому единоборству ММА. — рассказал Константин Устьянцев.

На сегодняшней игре также состоится дуэль взглядов между Демиными и Архафтом.

Напомним, встреча начнется в 19:00, подробнее о предматчевых раскладах читайте в анонсе.

