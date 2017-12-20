/ Александр Петров и Том Харди больше всего полюбились челябинцам в 2017 году

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Итоги 2017 года подвел «Кинопоиск». Сервис назвал актеров и фильмы, которые вызывали наибольший интерес у жителей Челябинска. В топ попали российские и зарубежные картины, мультфильмы, а также артисты — представители России и других стран.
Из отечественного кино челябинцам больше всего понравился фильм «Нелюбовь», из иностранного — «Ла-Ла Ленд». Топ зарубежных звезд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеки Чан. Топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Данила Козловский. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Яндекс».
Российские фильмы с самым высоким рейтингом:
1 Нелюбовь
2 Аритмия
3 Время первых
4 Салют-7
5 Последний богатырь
Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом:
1 Ла-Ла Ленд
2 Собачья жизнь
3 Бегущий по лезвию 2049
4 Одаренная
5 Тор: Рагнарек
Мультфильмы с самым высоким рейтингом:
1 Зверопой
2 Лего Фильм: Бэтмен
3 Тачки 3
4 Босс-молокосос
5 Гадкий я 3
Топ звезд российского кино:
1 Александр Петров
2 Александра Бортич
3 Данила Козловский
4 Павел Прилучный
5 Любовь Аксенова
Топ звезд иностранного кино:
1 Том Харди
2 Райан Гослинг
3 Джеки Чан
4 Леонардо Ди Каприо
5 Джеймс Макэвой