/ Александр Петров и Том Харди больше всего полюбились челябинцам в 2017 году

«Кинопоиск» назвал фильмы и актеров года.

Итоги 2017 года подвел «Кинопоиск». Сервис назвал актеров и фильмы, которые вызывали наибольший интерес у жителей Челябинска. В топ попали российские и зарубежные картины, мультфильмы, а также артисты — представители России и других стран.



Из отечественного кино челябинцам больше всего понравился фильм «Нелюбовь», из иностранного — «Ла-Ла Ленд». Топ зарубежных звезд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеки Чан. Топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Данила Козловский. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе компании «Яндекс».

Российские фильмы с самым высоким рейтингом:

1 Нелюбовь

2 Аритмия

3 Время первых

4 Салют-7

5 Последний богатырь



Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом:

1 Ла-Ла Ленд

2 Собачья жизнь

3 Бегущий по лезвию 2049

4 Одаренная

5 Тор: Рагнарек



Мультфильмы с самым высоким рейтингом:

1 Зверопой

2 Лего Фильм: Бэтмен

3 Тачки 3

4 Босс-молокосос

5 Гадкий я 3



Топ звезд российского кино:

1 Александр Петров

2 Александра Бортич

3 Данила Козловский

4 Павел Прилучный

5 Любовь Аксенова



Топ звезд иностранного кино:

1 Том Харди

2 Райан Гослинг

3 Джеки Чан

4 Леонардо Ди Каприо

5 Джеймс Макэвой

