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«Трактор» позволил «Торпедо» взять реванш в Челябинске

Единственную шайбу у «черно-белых» забросил Виталий Кравцов.
сегодня в 21:21
  |  Хоккей
Челябинский «Трактор» завершил домашнюю серию, проиграв нижегородскому «Торпедо». В первом периоде игра была примерно равна, гости сделали на 1 бросок больше, а шайб заброшено не было вовсе. Вторая двадцатиминутка получилась более голевой. В начале периода Кирилл Ураков сольно сместился в центр и бросил мимо Павла Францоуза, поймав того на противоходе. А на 34-й минуте у челябинцев ответил молодой талант Виталий Кравцов. Он оказался первым на добивании после того, как Александр Шаров попал в штангу. Таким образом, 42-й номер «вернул должок» своему партнеру за роскошную передачу в Нижнем Новгороде.

В заключительном периоде «Торпедо» вновь вышло вперед, гол забил Денис Паршин. Он бросил сходу, шайба взмыла в воздух, а когда опустилась на лед, он сам же добил в сетку. Хороший момент сравнять счет был у Данила Губарева, но он своим шансом не воспользовался. Итоговый счет – 1:2 в пользу «Торпедо». Челябинцы остаются на прежней позиции в турнирной таблице.

Свой следующий матч «Трактор» проведет в воскресенье в Ханты-Мансийске против «Югры». Прямую трансляцию смотрите на сайте «Первый областной», начало в 16:30 по челябинскому времени.

«Трактор» (Челябинск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Вратари: Францоуз – Галимов.

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