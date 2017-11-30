/ «Трактор» позволил «Торпедо» взять реванш в Челябинске

Единственную шайбу у «черно-белых» забросил Виталий Кравцов.

Челябинский «Трактор» завершил домашнюю серию, проиграв нижегородскому «Торпедо». В первом периоде игра была примерно равна, гости сделали на 1 бросок больше, а шайб заброшено не было вовсе. Вторая двадцатиминутка получилась более голевой. В начале периода Кирилл Ураков сольно сместился в центр и бросил мимо Павла Францоуза, поймав того на противоходе. А на 34-й минуте у челябинцев ответил молодой талант Виталий Кравцов. Он оказался первым на добивании после того, как Александр Шаров попал в штангу. Таким образом, 42-й номер «вернул должок» своему партнеру за роскошную передачу в Нижнем Новгороде.В заключительном периоде «Торпедо» вновь вышло вперед, гол забил Денис Паршин. Он бросил сходу, шайба взмыла в воздух, а когда опустилась на лед, он сам же добил в сетку. Хороший момент сравнять счет был у Данила Губарева, но он своим шансом не воспользовался. Итоговый счет – 1:2 в пользу «Торпедо». Челябинцы остаются на прежней позиции в турнирной таблице.Свой следующий матч «Трактор» проведет в воскресенье в Ханты-Мансийске против «Югры». Прямую трансляцию смотрите на сайте «Первый областной», начало в 16:30 по челябинскому времени.