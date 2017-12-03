/ Смотрите матч «Трактора» против «Югры» на 1obl.tv

Ханты-мансийцы проиграли в 9 матчах подряд.

Сегодня челябинский «Трактор» проведет первый из двух гостевых матчей. Соперник - ханты-мансийская «Югра», которая уступила уже в 9 встречах подряд, набрав одно единственное очко. Разница шайб в этих матчах - 8:26. Выдав такую серию, «югорчане» рискуют «потеснить» Ригу на последнем месте КХЛ, сейчас их отделяет одно очко. Однако «Трактору» не стоит расслабляться, поскольку в матчах с аутсайдерами челябинцы в этом сезоне нередко «дарят» очки. Да и год назад «Югра» дважды обыграла «черно-белых»: по буллитам дома и 2:0 в Челябинске.

Статистически, ханты-мансийская команда занимает последнее место по количеству пропущенных шайб и худшая по игре в большинстве. Кроме того, «Югра» 8 раз не сумела «размочить» ворота соперника в этом сезоне КХЛ, а также не заработала ни одного «сухаря». У «Трактора» данные показатели похожи лишь в части игр без голов, таких челябинцы провели в сезоне 6.

Смогут ли «черно-белые» обыграть аутсайдера в Ханты-Мансийске и не потерять очки, смотрите на сайте «Первый областной» в разделе «Онлайн ТВ». Начало встречи в 16:30.