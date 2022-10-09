Челябинский «Трактор» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Южноуральский клуб уступил в гостях череповецкой «Северстали» по буллитам со счетом 3:4

Сегодня, 9 октября, хоккеисты челябинского «Трактора» потерпели очередное поражение в чемпионате КХЛ. В Череповце подопечные Анвара Гатиятулина уступили в овертайме «Северстали» со счетом 3:4. Это уже пятое подряд поражение южноуральской команды, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соперники уже встречались друг с другом в нынешнем сезоне. В матче-открытия чемпионата КХЛ в Челябинске хозяева льда уступили со счетом 2:4. «Трактор», конечно же, надеялся взять реванш, но еще важней — прервать серию из четырех поражений кряду.

Наставник южноуральцев Анвар Гатиятулин произвел минимум перестановок после неудачной предыдущей игры с «Куньлунем» (2:3 в овертайме). Тройки нападения остались без изменений, а во второй паре защиты с Ильей Карпухиным вместо Петра Ясинского вышел Евгений Кулик.

Первый голевой момент создали гости. Илья Карпухин мощно бросил, а Никита Тертышный едва не поразил ворота на добивании. Однако уже через минуту у хозяев нашелся достойный ответ — после броска Руслана Абросимова шайба попала в штангу. Тут же Адам Альквист вынужден был фолить. «Северсталь», получив численное преимущество, сумела его реализовать — Александр Суворов после серии бросков по воротам Ильи Проскурякова открыл счет в матче — 1:0.

В середине периода «черно-белым» удалось сравнять счет. Сергею Телегину удался мощный щелчок от синей линии — Владислав Подъяпольский к такому «выстрелу» оказался не готов — 1:1. Заброшенная шайба, как показалось, придала челябинцам уверенности. По крайней мере, гости все чаще стали гостить в зоне соперника. При этом старались чаще бросать даже не из самых выгодных позиций.

Такая тактика принесла успех. За пять минут до конца первого периода вновь отличился защитник «Трактора». На сей раз точный щелчок удался Илье Карпухину. Правда, уйти на перерыв, ведя в счете, южноуральцам не удалось. Под занавес периода Михаил Тихонов скорректировал полет шайбы после броска Михаила Колмыкова — 2:2.

Насыщенным на события выдался и второй отрезок матча. Уже в его дебюте хозяева имели две реальные возможности выйти вперед. Активные действия в атаке вынудили «черно-белых» нарушать правила. В меньшинстве им удалось выстоять, а затем пропустить нелепый гол. Шайба после передачи Павла Денисова попала в конек Владимира Ткачева и рикошетом предательски заползла в «домик» Илье Проскурякову — 3:2.

Через две с небольшим минуты челябинцы сравняли счет. Выход «2 в 1» умело реализовали Сергей Калинин и Антон Бурдасов: кистевой бросок последнего был безупречен — 3:3. Обе команды стали искать счастья у чужих ворот, но зажечь красный свет за воротами соперника не удалось ни тем, ни другим.

В третьем периоде ближе к успеху были хозяева. Они с позиции силы давили на ворота «черно-белых». Челябинцы вынуждены были играть «вторым номером». Особенно тяжело пришлось команде в конце периода, когда стало очевидно, что игроки физически «подсели». Тем не менее, «черно-белым» удалось сохранить ничейный счет и перевести игру в овертайм. В нем зрители заброшенных шайб не увидели, а в серии послематчевых буллитов победа была на стороне хозяев. Все свои попытки хоккеисты «черно-белых» не реализовали.

«Трактор» терпит пятое поражение подряд. Следующий поединок челябинцы проведут 11 октября в Нижнекамске с набравшим ход «Нефтехимиком».