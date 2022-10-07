«Хоккеистам „Трактора“ не хватает психологической уверенности» — Иван Савин

Гендиректор челябинского клуба назвал одну из главных причин неудачного старта команды в чемпионате КХЛ

Сегодня, 7 октября, гендиректор ХК «Трактор» стал гостем студии передачи «На связи» на КХЛ-ТВ. Отвечая на вопросы болельщиков, Иван Савин назвал одну из главных причин неудачного старта команды в чемпионате КХЛ. По мнению специалиста, раскрыть свой потенциал игрокам не дают проблемы с психологией, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Иван Савин отметил, что причин неудачного старта «Трактора» несколько и все их нужно рассматривать в комплексе. Но одна из главных связана с психологической неуверенностью хоккеистов.

«Команде не хватает одной-двух побед, чтобы обрести эту уверенность. Я смотрю игру команды и ловлю себя на мысли, что ребятам не хватает куража и веры в себя. Как будто их что-то тяготит. Надо стараться показывать агрессивный хоккей, прежде всего в атаке», — отметил Иван Савин.

Гендиректор признался также, что в тренерском штабе клуба возможно усиление. Но кадровые перемены возможны только после обсуждения и согласования с наставником команды Анваром Гатиятулиным.

«Кредит доверия к Анвару Рафаиловичу есть. Мы вместе с ним попали в эту сложную ситуацию. Нам с Анваром Рафаиловичем и выходить из нее вместе. Если получится усилить тренерский штаб, мы обязательно это сделаем», — ответил Иван Савин.

Напомним, что в чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» после 15 сыгранных матчей набрал 10 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. Накануне южноуральцы уступили на своей площадке магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:5.