Боливар выдохся, но должен выдержать двоих

Объясняем, почему руководству «Трактора» нужно дать доработать сезон до конца

В чемпионате КХЛ позади четверть дистанции. Челябинский «Трактор» стартовал в полугодовом хоккейном марафоне в слишком размеренном темпе, пропустив вперед себя не только фаворитов, но и не самых опытных стайеров. Однако не потерял шансов нагнать соперников ближе к финишу дистанции. Корреспондент Первого областного информагентства призывает дать доработать руководству и тренерскому штабу «Трактора» этот сезон до конца. Хотя бы потому, что любые перемены в клубе сейчас ему могут только навредить.

Итак, челябинский «Трактор» выдал один из худших своих стартов за 15 сезонов в КХЛ. Последнее место в Восточной конференции, лишь 5 побед при 12 поражениях, откровенно слабая и унылая игра команды как в защите, так и в нападении. Без боли смотреть на игру наших хоккеистов невозможно. Но убежден в том, что это не повод производить революцию в клубе и принимать кадровые решения. Даже несмотря на то, что пока не видно предпосылок к тому, что игра команды в ближайшем будущем может как-то измениться. И есть тому несколько причин.

Первая. «Трактор» сыграл 17 из запланированных 68 матчей в чемпионате. То есть прошел ровно четверть дистанции долгого хоккейного марафона. Впереди — вагон и маленькая тележка времени на то, чтобы исправить ситуацию: войти в кубковую восьмерку на «Востоке», а может, даже и побороться за топ-4 (да-да, почему нет?), чтобы иметь преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Ну а там же может произойти все что угодно — на то они и игры на выбывание.

Вторая. Раз уж в паблике начинают всплывать призывы о кадровых перестановках в штабе «черно-белых», так пусть эти эксперты предложат свои кандидатуры. Легче всего громко крикнуть, а потом заткнуться, когда начинаешь их спрашивать о том, что или кого они предлагают. Молчат. А потому что сказать нечего и предложить некого.

Третья. Лично я далек от мысли, что кадровые перестановки принесут нужный эффект «Трактору». Производить глобальные революции можно и нужно в период межсезонья, а не тогда, когда паровоз уже тронулся в путь. Он хоть и пыхтит, но все-таки движется. А машинист и механик прилагают усилия, чтобы не сбиться с курса и поддать угля в паровой котел. В конце концов, сам паровоз (читай: состав команды) вполне хороший и современный, у него есть возможности для того, чтобы проехать немаленький километраж на высокой скорости.

Кроме того, кого в отставку-то отправлять? Весь офис клуба во главе с гендиректором? Сделать это сейчас — значит еще больше растопить лед под коньками хоккеистов. Дать им понять, что в кризисной ситуации их бросили на амбразуру расхлебывать неудачи руководства. Увольнять тренерский штаб? Ну, возможно, это сделать проще. Но лучше ли? Даже если на горизонте найдется достойный кандидат на роль «спасателя». Рискнуть и «поставить на черное», конечно, можно, но где гарантия, что ставка сыграет? Зато уважаемого человека, сделавшего многое для клуба, можно потерять раз и навсегда.

И еще, кстати, о легкоатлетическом марафоне. Так получилось, что «Трактор» умудрился на такой длинной дистанции совершить фальстарт. И до сих бежит в числе отстающих. В этой связи хочется привести слова своего коллеги.

«„Трактор“ оставляет впечатление какой-то сонной сытости. И игроки, и тренерский штаб, и клубный офис. Знаете, как будто вы только что, сидя в кресле-каталке, скушали шашлычок, закусили его парой мороженок и выпили большую бутылку кока-колы. А вам тут 10 километров бежать... И вроде вы стараетесь, но вот что-то не бежится. Хотя вроде и умеете, и результаты были... А все потому, что СЫТЫ. Лекарство от такой сытости одно: остановиться, засунуть два пальца в рот и выплюнуть из себя все лишнее. Тогда появится шанс хотя бы достойно закончить дистанцию, благо на пункте питания на марафонах всегда есть возможность взять витаминизированный напиток или энергетический батончик», — Дмитрий Моргулес очень точно и эмоционально высказался о хоккеистах «Трактора» в своем телеграм-канале.

Ну, а что не так? Я не готов с ним спорить на тему того, насколько сыты хоккеисты «Трактора» сейчас. Но в первых матчах сезона они реально выглядели как перекормленные с хмельной попойки игроки. Это отражалось и на их статистике. Один факт ужасного процента заблокированных бросков соперника чего стоит!

«Претензий к ребятам по самоотдаче нет. Они бились, старались» — можно сколько угодно после каждого матча слушать один и тот же комментарий Анвара Гатиятулина. Порядочный человек не выносит сор из избы, стоит за своих подопечных до конца. Но так и хочется ему сказать: «Не верю!»

Впрочем, в последних двух-трех играх, кажется, безразличных в команде стало меньше. Есть ощущение, что самих хоккеистов достало такое положение вещей в клубе. Поэтому и в игре команды видны проблески надежды. Убежден, что нам нужно запастись терпением и еще немного подождать. Не стоит сейчас рубить с горяча. В конце концов, и офис клуба, и тренерский штаб доказали своей работой в «Тракторе», что могут успешно достигать неплохого результата.

Разве Савин и Гатиятулин не заслужили того, чтобы им дали возможность исправить положение и пройти этот путь в сезоне до конца? Они в одной упряжке. Как бы ни тяжко было Боливару, он должен их донести до финиша.