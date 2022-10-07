Челябинский «Трактор» потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Южноуральцы в овертайме уступили в гостях клубу из Китая со счетом 2:3

Хоккеисты челябинского «Трактора» уступили в овертайме «Куньлуню» в чемпионате КХЛ со счетом 2:3. «Черно-белые» дважды вели по ходу матча, но не удержали преимущество. Южноуральцы потерпели четвертое поражение кряду, сохранив за собой последнее место в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне руководство ХК «Трактор» подписало контракт с воспитанником клуба Сергеем Шумаковым. Новобранец команды вернулся в родной город спустя 12 лет и отправился в первое же гостевое турне с «черно-белыми». Наставник южноуральцев Анвар Гатиятулин включил Шумакова в заявку на игру с «Куньлунем», определив его в тройку к Никите Тертышному и Владимиру Ткачеву. Игравший с ними Максим Шабанов был опущен в четвертую тройку нападения к Егору Фатееву и Андрею Стасю. Вернулся в строй после травмы Адам Альквист, а последний рубеж был доверен Илье Проскурякову.

Челябинцы начали игру активно в нападении, словно вняв просьбам гендиректора клуба Ивана Савина, который в эфире программы «На связи» на КХЛ-ТВ отметил, что команде не хватает агрессии в атаке. Уже в дебюте периода гости могли открывать счет в матче — Максима Шабанова вывели на рандеву с голкипером хозяев, однако форварду не хватило оперативного простора для того, чтобы переиграть визави. Кстати, сегодня ему исполнилось 22 года.

К середине периода «Куньлунь» уже почти и не помышлял об атаке. За 10 минут хозяева ни разу (!) не бросили в створ ворот Ильи Проскурякова. Однако нельзя сказать, что у «черно-белых» было много возможностей открыть счет в матче — оборона «Красных Звезд» хоть и трещала по швам, но справлялась с выпадами соперника. А за 6 с небольшим до конца первого периода не справилась с мощным выстрелом Алексея Бывальцева после передачи Антона Бурдасова — 1:0.

В нынешнем сезоне «Трактор» нередко проводит откровенно слабо вторые периоды. Поэтому, когда хозяева после перерыва получили численное преимещество, стало тревожно. В двух случаях «Куньлунь» едва не сравнял счет в матче. «Черно-белые» выстояли, а затем вновь перешли в наступление. Реальный шанс открыть свой голевой счет за «Трактор» был у Сергея Шумакова — Мэтт Джурасик был на высоте.

Надо отдать должное «Драконам», они периодически проводили опасные контратаки. А в середине периода им удалось-таки распечатать безупречно действовавшего Проскурякова. Безобидный бросок от синей линии не таил в себе угрозы — шайба шла мимо ворот, но стоявший на ее пути Петр Ясинский зачем-то вывернул неудачно конек так, что она рикошетом залетела в ворота — 1:1.

Нат 6-й минуте третьего периода челябинцы вышли вперед. Теему Пулккинен выдал ювелирную передачу на пятачок, а активный по ходу всей игры Кирилл Капустин точно бросил под перекладину. Учитывая характер игры, можно было подумать, что «черно-белые» своего уже не упустят.

Но нынешний «Трактор» приучил уже нас к сюрпризам. Увы, удержать преимущество не удалось. В очередной раз команду подвели удаления. После броска Джейка Челиоса удачно подставил клюшку Кори Кейн, который на 57:51 сравнял счет в матче. Челябинцы могли решать исход игры еще в основное время, но в большинстве хоть и создали несколько моментов, забить не смогли.

В овертайме победу хозяевам принес точный бросок Брэндона Ипа. Челябинцы проигрывают в четвертом матче кряду, сохранив за собой последнее место в Восточной конференции. Следующий матч «Трактор» проведет 9 октября в Череповце с «Северсталью».