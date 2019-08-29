«Челмет» вновь отбирает победу у соперников

В Тюмени продолжается предсезонный турнир.

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Челябинский ХК «Челмет» провел вторую игру в турнире, посвященному дню образования Тюмени. На этот раз соперником стал «Сокол» из Красноярска.

Этот матч более изобиловал голами, нежели предыдущий с хозяевами турнира — тюменским «Рубином», где челябинцы выиграли со счетом 1:0. Здесь же получились сразу два хет-трика: голевой у нападающего Дмитрия Тарасова и ассистентский у его партнера по звену Никиты Тертышного, который вышел на лед с капитанской нашивкой на майке.

На матче с «Соколом» хоккеисты «Челмета» смогли реализовать буквально все. Первый же голевой момент завершился шайбой в воротах. «Черно-белые» отлично вели игру в неравных составах: забили три шайбы в большинстве и одну в меньшинстве. И еще один гол в середине матча при игре пять на пять. Было четкое ощущение, что игра завершится «сухим» и разгромным счетом 5:0.

Но в третьем периоде вратарь челябинцев Владислав Сухачев, который был очень рад тому, что работы у него не так уж и много, расслабился и при игре в большинстве отдал шайбу сопернику под клюшку. Тот не стал мешкать и забил в пустые ворота. Следом красноярцы реализовали свое численное превосходство.

Встреча заканчивалась большинством «Челмета», но удача при этом решила поддержать «Сокол», игроки которого при игре в меньшинстве смогли забить третью шайбу в рамку челябинцев. Матч завершился со счетом 5:3. И именно третья двадцатиминутка дает отличную пищу для размышлений тренерскому штабу «Челмета».

Завершающий матч турнира команда из ВХЛ сыграет сегодня, 29 августа, с «Номадом» из Казахстана.