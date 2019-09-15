«Челмет» обыграл «Торос» в Нефтекамске

С тяжелой выездной серии челябинцы привезли шесть очков.

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14 сентября состоялся последний матч выездной серии «Челмета» из Высшей хоккейной лиги. Последним гостевым соперником стал «Торос» из Нефтекамска.

Челябинцы смогли открыть счет уже на четвертой минуте матча. Форвард Юрий Шадрин здорово сыграл на «пятаке». А уже в середине первого отрезка Никита Тертышный выстрелил в ближний угол. Но после видео-просмотра по требованию тренерского штаба «Тороса» этот гол отменили. К концу первой двадцатиминутки преимущество, хоть и минимальное, было за челябинцами.

А вот во втором периоде, вновь в самом начале, форвард челябинцев Максим Шабанов реализовал большинство и увеличил преимущество своей команды до двух заброшенных шайб.

В третьем же периоде, в начале более активным казался уже «Торос». На этот раз свое численное преимущество реализовали нефтекамцы. Следом «Челмет» вновь остался в меньшинстве, но сей раз выстоял. Но после этого челябинцы долго не давали передохнуть игрокам «Тороса». За минуту до окончания третьего периода нефтекамцы взяли тайм-аут заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот ход тренерского штаба «Тороса» не принес результат и матч завершился со счетом 1:2 в пользу челябинского «Челмета».

«Четвертая игра на выезде, понимали, что будет трудно. Если в двух периодах была относительно равная игра, то в конце третьего мы унесли ноги, чудом выстояли, ребята сыграли самоотверженно. Но все-таки нас подводит игровая дисциплина. В целом благодарен команде, выездная серия показала, что у нас есть потенциал», — рассказал Максим Смельницкий, главный тренер «Челмета», в послематчевом интервью.

Следующий матч челябинцы проведут уже дома, на родном льду во дворце спорта «Юность», 22 сентября против московской «Звезды».