«Челмет» в первом домашнем матче нового сезона уступил «Звезде»

Игра состоялась во дворце спорта «Юность».

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22 сентября в Челябинске на льду дворца спорта «Юность» состоялся матч ВХЛ между «Челметом» и «Звездой» из Москвы.

За 4 сезона в Высшей хоккейной лиге эти команды встречались 8 раз. И лишь в одном матче, по буллитам, «Челмет» смог обыграть армейский клуб. На старте нынешнего сезона «Звезда» не проиграла ни одного матча из шести, когда как «Челмет» в пяти матчах три раза одержал победу и в двух уступил.

В первом периоде на седьмой минуте гости открыли счет. Сергей Толчинский с «неудобной» руки забил с отскоком от штанги — 0:1. И это была единственная заброшенная шайба в стартовом отрезке.

Во второй двадцатиминутке «Челмет» заиграл активнее. Хозяева льда держали соперника в напряжении, и ближе к концу периода это дало свои плоды. На 38-ой минуте матча при выходе «два в одного» Андрей Гришаков отправил шайбу в ворота москвичей, тем самым сравняв счет. Но буквально через минуту с небольшим «Звезда» смогла увеличить преимущество своей команды. Правда, в этом помогли им защитники «черно-белых». От клюшки игрока обороны шайба оказалась в сетке на последней минуте периода. Команды ушли на второй перерыв со счетом 1:2.

Третий период также отметился голом во второй половине отрезка. И вновь у москвичей отличился Сергей Толчинский — 1:3. Но «Челмет» не сдавался и за семь минут до финальной сирены при игре в большинстве челябинский тренерский штаб убрал с игры вратаря. Вынужденная мера к положительному результату не привела. «Черно-белые» уступили в первом матче домашней серии.

Следующую игру челябинцы проведут во вторник, 24 сентября, где соперником станет «Химик» из Воскресенска. Начало матча в 18:30 по челябинскому времени.