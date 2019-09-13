«Челмет» в овертайме обыграл «Молот-Прикамье»

Челябинцы отыгрались после трех пропущенных шайб.

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В Перми 12 сентября состоялся матч Высшей хоккейной лиги между «Молотом-Прикамье» и челябинским «Челметом».

Первый период обе команды довольно много удалялись. Но реализация большинства и у челябинцев, и у пермяков хромает. Ни одной забитой шайбы в первом отрезке зрители не увидели. А форвард «Челмета» Иван Ширяев выпал по ходу игры из-за полученной травмы.

Первая заброшенная шайба случилась лишь под занавес второго периода. На 35-ой минуте матча «Челмет», владея тотальным преимуществом, игровым и территориальным, пропустил гол от нападающего «Молота-Прикамья». А перед перерывом за задержку шайбы в площади ворот судьи наказали пермяков штрафным броском. Егор Степанов буллит не реализовал.

В заключительном отрезке «Челмет» в меньшинстве пропустил вторую шайбу в свои ворота. За ней сразу же залетела и третья. И за 14 минут до конца основного времени матча Никита Тертышный в одиночку открыл счет своей команды. Форвард, укатываясь за ворота, забил рикошетом от вратаря — 3:1. За две с лишним минуты до сирены челябинский тренерский штаб взял тайм-аут и убрал с игры голкипера Никиту Подскребалина.

Через 19 секунд Никита Тертышный сделал дубль. А за минуту и 14 секунд до конца третьего периода, при игре вшестером, защитник Леонид Лариненко сравнял счёт броском от синей линии. После 60-ти минут матча счет был 3:3 и игра перешла в овер-тайм.

В дополнительное время отличную комбинацию разыграли Владислав Кулиев, Кирилл Кошурников и Артём Бородкин, принесший «Челмету» победу — 4:3. Главный тренер челябинцев Максим Смельницкий в послематчевой пресс-конференции отметил, что эта победа для команды — волевая.

«Мы готовились, знали, что у соперника четвертый домашний матч, разбирали. Знали, что команда очень опытная. Просили ребят сыграть строго по заданию. В целом мы, безусловно, довольны этой победой, она волевая и пойдет на пользу нашей молодой команде. Парни получили положительные эмоции. Хочу отметить, конечно, нашего капитана Никиту Тертышного, что не опустил руки, вытащил этот матч — завел команду и повел за собой. Настоящие лидерские качества проявил в полной мере», — рассказал Максим Смельницкий.

Следующий матч «Челмет» проведет 14 сентября в Нефтекамске. Соперником челябинцев станет «Торос».