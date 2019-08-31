«„Трактор“— часть жизни Челябинска»: Президент клуба пообщался с хоккеистами

Алексей Текслер и «черно-белые» встретились перед началом регулярного чемпионата.

Накануне, 30 августа, перед началом сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги глава региона, президент ХК «Трактор» Алексей Текслер встретился с командой в резиденции губернатора Челябинской области. Также на встрече присутствовали глава города Наталья Котова, исполняющие обязанности министра спорта региона Леонид Одер и вице-губернатора Виктор Мамин.

Алексей Текслер отметил успехи челябинского коллектива в межсезонье и обновленный состав команды и тренерского штаба.

«Мы в этом году существенно обновили команду, у нас поменялся практически весь тренерский штаб. Мы вступаем в новый сезон в статусе победителя двух турниров. С одной стороны, мы уверено входим в сезон, с другой — только регулярный чемпионат покажет, насколько мы к нему готовы. Хотелось бы, чтобы мы с вами бились до конца, побеждали», — рассказал Алексей Текслер.

Также глава региона упомянул, что «Трактор» — не просто бренд Челябинской области, для многих людей — это часть их жизни. И многие челябинцы ждут каждую игру с нетерпением, несмотря ни на какую ситуацию, которая складывается вокруг команды. И Алексей Текслер вновь подчеркнул, что цель «Трактора» — Кубок Гагарина.

«Я говорил об этом на „Traktor Open“, задача у нас одна — Кубок Гагарина. Я уверен, что никаких других задач у настоящих спортсменов, профессионалов быть не может, несмотря ни на какие объективные или субъективные обстоятельства. Понятно, что у нас есть клубы и по зарплатной ведомости, и по другим направлениям более ориентированные, так сказать, на результат, но в итоге всё решает конкретный хоккеист, игра, голы, которые надо забивать. Ни деньги, ни что ещё не играют в хоккей. В хоккей, как мы знаем, играют настоящие мужчины. Вы, я уверен, такими мужчинами и являетесь, поэтому, друзья, давайте вместе соберёмся и для себя, как для мужиков, и для наших болельщиков покажем результат», — поделился Алексей Текслер.

После обращения Алексея Текслера к команде, генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф вручил президенту клуба мини-кубок — точную копию награды за победу на Кубок губернатора Челябинской области 2019.

«Действительно, мы провели серьёзную работу, это касается и всей системы клуба. Я здесь официально и торжественно хочу ещё раз попросить команду: будьте самими собой на площадке, играйте самоотверженно. Это то, о чём говорил Алексей Леонидович. Мы сделали всё, чтобы вы могли играть. Вы сами подчёркиваете, что у вас всё прекрасно, всё есть, всё сделано. Остаётся одно — биться за свой родной клуб. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что сегодня не имеет значения, где вы родились, где занимались хоккеем, где вас воспитывали. Сегодня вы все игроки „Трактора“, и мы вас всех любим одинаково. Мы не шутим, когда говорим про Кубок», — сказал Борис Видгоф.

А главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, что характер у команды уже есть. И Он касается не только матчей, но работы в целом.

«Я знаю, что делается всё для команды, чтобы было всё проще и удобнее, для нас это очень важно. Сезон он непростой, длинный, много перелётов, поэтому эти моменты мы очень ценим внимание Президента клуба в этом направлении. Команда, несмотря на то, что матчи были предсезонное, показала характер. Не всё получается, как мы хотим, но за счёт характера команда готова побеждать, побеждать каждый вечер. Ребята молодцы, всё было сделано правильно, мы с оптимизмом смотрим на начало чемпионата. Все уже соскучились, все хотят выходить и играть уже по-настоящему. 2 сентября мы начинаем это делать. Всё сделано, самая трудная работа позади, сейчас мы начинаем играть, будем радовать болельщиков, как можно чаще. Если что-то у нас не будет получаться, это однозначно не будет касаться самоотдачи на поле. Ещё раз спасибо за те условия, которые вы создаёте для нас», — резюмировал Петерис Скудра.

От лица хоккеистов к президенту «Трактора» Алексею Текслеру обратился один из новичков команды, уроженец Челябинска Виталий Меньшиков. Он также поблагодарил главу региона за поддержку и вручил хоккейный свитер с фамилией Текслер на спине и игровым номером 74.

«Хочу сказать, что мы все готовы к началу чемпионата, готовы выкладываться по максимуму, готовы делать всё возможное, чтобы радовать победами наших дорогих болельщиков», — поделился Меньшиков.

Алексей Текслер не стал скрывать, что ему было приятно получить данный презент. И напомнил, что спорт — всегда в некотором смысле и удача, а удача любит сильнейших. Когда болельщики видят, что команда бьётся, бьётся до конца, то несмотря ни на какой результат, игроков провожают стоя.

«„Трактор“ — уникальная команда, которая была серебряной относительно недавно, бронзовой в советские и нынешние времена, а вот чемпионами команда не была никогда. Если это произойдёт, а это должно произойти, будет большой праздник для города, для области, потому что за команду болеет вся область с самых давних времён, вы это знаете не хуже меня. Понятно, что у некоторых из вас уже есть кубок, вы в других клубах достигали каких-то результатов, но это важно для команды, для города, для каждого жителя. Это будет огромный праздник. Надо об этом думать в том числе, когда выходите на лёд. Я верю в то, что такой праздник на улицах Челябинска будет», — подвел итоги встречи Алексей Текслер, глава Челябинской области, президент ХК «Трактор».

После официальной части все участники встречи сделали совместную фотографию, а Алексей Текслер лично пожал руку каждому хоккеисту и члену тренерского штаба и сказал несколько напутственных слов.