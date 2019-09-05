Игроки «Трактора» посадили деревья

Аллея лип теперь будет радовать горожан в Саду Победы.

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Сегодня, 5 августа, под проливным дождем, вооружившись дождевиками, перчатками и лопатами, игроки и руководство хоккейного клуба «Трактор», а также работники энергетической отрасли посадили «Аллею энергетиков» из 30 лип в Саду Победы.

Главный тренер челябинцев Петерис Скудра отмечает, что он не до конца отошел от вчерашнего матча против СКА, и высадка деревьев помогает переключиться.

«Прекрасный парк, первый раз здесь и дерево первый раз сажаю. Заодно увидел, куда можно приехать погулять с семьей», — поделился Петерис Скудра.

А вот генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф рассказал, что в его активе уже за тысячу высаженных деревьев и этот парк для него — особое место.

«Я тут родился, живу, гуляю. Это, ведь, очень много значит для экологии, поэтому мы с удовольствием приняли участие в этом мероприятии, несмотря на погоду», — отметил Борис Видгоф.

К слову, всего аллея занимает более шестисот квадратных метров. А метровые саженцы липы начнут расти около монумента «Добрый ангел мира».