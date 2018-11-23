/ Игрок «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин дисквалифицирован за драку с Ником Бйэленом

Нападающий пропустит встречу с «Металлургом».

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина на один матч за драку с защитником «Трактора» Ником Бэйленом. Решение спортивно-дисциплинарного комитета опубликовано на официальном сайте КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Рафаэля Бикмуллина по п. 3.4. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Признан зачинщиком драки»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу. — говорится в сообщении пресс-службы Континентальной Хоккейной Лиги.

игрок нижнекамцев пропустит следующий матч против местного «Металлурга», который пройдет завтра, 24 ноября, в Магнитогорске.

Напомним, эпизод с дракой Рафаэля Бикмуллина и Ника Бэйлена произошел в середине второго периода. Хоккеист решил заступиться за партнера по команде, которого атаковал «Трактора», скинул перчатки и начал кулачный поединок.

Во время игры Рафаэль Бикмуллин получил 17 минут штрафа: за начало драки и саму драку, плюс — дисциплинарный штраф.