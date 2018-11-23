/ Игроки «Трактора» и «Нефтехимика» подрались возле скамейки запасных гостей

Рафаэль Бикмуллин и Ник Бэйлен сцепились в кулачном поединке, победителем которого стал игрок «черно-белых».

В матче регулярного чемпионата КХЛ между челябинским «Трактором» и нижнекамским «Нефтехимиком» произошла драка. В середине второго периода повздорили нападающий гостей Рафаэль Бикмуллин и защитник «черно-белых» Ник Бэйлен.

Конфликт случился из-за того, что игрок челябинцев провел силовой прием на одном из игроков «Нефтехимика». Нападающий гостей решил заступиться за партнера по команде, скинул перчатки и атаковал американско-белорусского хоккеиста. Впрочем, Ник Бэйлен нанес Бикмуллину пару ударов, стянул с него игровой свитер и завалил на лед, после чего дерущихся разняли судьи.

По итогам эпизода Рафаэль Бикмуллин получил 17 минут штрафа: за начало драки и саму драку, плюс — дисциплинарный штраф. Ник Бэйлен же был наказан за драку и атаку игрока, не владеющего шайбой.

Напомним, встреча команд закончилась победой «Трактора» со счетом 3:2.