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/ Воспитанник челябинского хоккея забил решающий гол в матче Суперсерии между Россией и Канадой

Воспитанник челябинского хоккея забил решающий гол в матче Суперсерии между Россией и Канадой

Команда Валерия Брагина впервые за 4 года выиграла престижный турнир.
сегодня в 16:30
  |  Хоккей

Сегодня, 16 ноября, в Канаде завершилась ежегодная хоккейная Суперсерия между молодежной сборной России и сборными канадских юниорских лиг. Подопечные Валерия Брагина в шестом матче серии в овертайме выиграли у сборной юниорской хоккейной лиги Квебека со счетом 3:2.

Победная для национальной команды шайба была забита в овертайме при численном большинстве. Решающий гол забил Савелий Ольшанский — 17-летний нападающий, уроженец Челябинска и воспитанник хоккейной школы «Трактора». С 2013 года Ольшанский играет в командах системы магнитогорского «Металлурга».

Нападающий поучаствовал в двух шайбах сборной. В концовке третьего периода Савелий Ольшанский отдал пас, после которого последовал наброс на ворота и гол. В дополнительное время Савелий Ольшанский получил пас от борта на свободном льду возле синей линии и мощным броском «прошил» голкипера канадцев Оливье Родриге.

Благодаря этой победе сборная России в четвертый раз в истории стала победительницей Суперсерии. Ранее «молодежка» в 2010, 2012 и 2014 годах. Всего с 2003 года прошло 16 таких поединков между российскими и канадскими хоккеистами.

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