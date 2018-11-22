/ «4 комплекта медалей за 4 сезона»: в юбилей губернатора хоккеисты рассказали, за что ему благодарны

К поздравлениям присоединился весь ХК «Трактора» и ФХР.

С днем рождения Бориса Дубровского также поздравил хоккейный клуб «Трактор». Губернатор является президентом ХК, лидером спортсменов этой системы, главным и преданным болельщиком клуба. С его поддержкой за 4 года «Трактор» и «Белые медведи» завоевали 4 комплекта медалей.

От имени руководства клуба, всех сотрудников и спортсменов хоккейной системы «Трактор», большой армии болельщиков примите самые искренние поздравления с юбилеем! В непростое для страны и региона время Вы делаете максимум возможного для развития хоккея в Челябинской области. Желаем Вам огромного здоровья, большого человеческого счастья и много важных побед! — сказали представители ХК «Трактор».

Поздравление также отправили от Федерации хоккея России. Президент ФХР Владислав Третьяк записал видео, в котором поблагодарил Бориса Дубровского за успешную работу, в том числе по проведению международных турниров.

Примите самые сердечные поздравления с Вашим юбилеем от имени Федерации хоккея России, от миллиона болельщиков, которые переживают за сборную России и, конечно, «Трактора», которым Вы руководите четвертый год и который постоянно добивается больших успехов. Большое Вам спасибо не только от ФХР, но и от других хоккейных федераций, в частности французов, которые остались в восторге после их приема в Челябинске в рамках Еврочелленджа, а также тех, кто участвовал в юниорском чемпионате мира, прошедшем на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать Вам добра, здоровья, счастья, удачи, всем нам мира на земле, и, конечно, чтобы как можно больше у российского хоккея было побед. — пожелал Владислав Третьяк.

Напомним, что поздравления с 60-летием Борис Дубровский принимает 22 ноября. Юбилей проходит в делах: глава региона в Москве в командировке. Однако поздравления летят со всех уголков Земли. Например, видеооткрытку прислал из Новой Зеландии Федор Конюхов.