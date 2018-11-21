/ Хоккеисты «Трактора» преподнесут болельщикам приятный сюрприз

Игроки клуба будут продавать билеты в кассах арены.

Специальная акция ожидает болельщиков «Трактора» сегодня, 21 ноября, в кассах ледовой арены. Билеты на ближайшие матчи домашней серии будут продавать игроки «черно-белых».

В кассах арены «Трактор» продавать билеты будут Рихард Гюнге, Пол Щехура, Евгений Рясенский и Александр Шинин. Не забудь взять автограф! Важно, что онлайн покупка билетов не участвует в акции. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского клуба.

Отметим, что с 18 до 20 часов 30% от стоимости билета оплатят сами игроки команды. Скидка распространяется только на игру с «Нефтехимиком». Она состоится 22 ноября в ледовой арене «Трактор». Предыдущий матч с нижнекамской командой завершился не в пользу черно-белых.