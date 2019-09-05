«Белые Медведи» выиграли в первом матче нового сезона

Челябинская молодежка начала регулярный чемпионат с выездной серии.

Послушать 00:00

Челябинская молодежная команда «Белые Медведи» начала первый матч сезона-2019/20 с победы над «Толпаром», игра с которым состоялась вчера, 4 сентября, в Уфе.

В первом периоде счет открыли хозяева льда, а уже через 6 минут «Медведи», благодаря Ивану Ширяеву, сравняли счет. Но незадолго до перерыва «Толпар» смог увеличить преимущество до двух забитых шайб и команды ушли на перерыв со счетом 2:1.

Во второй двадцатиминутке сыграли более активно в атаке и Константину Лукину удалось сравнять счет. Не сбавляя оборотов, «медведи» проводили опасные комбинации, в которых активно участвовали защитники. Артем Зарубин после длительной атаки подключился к нападению и мощным броском вывел свою команду вперед. Период закончился со счетом 2:3 в пользу «Белых Медведей».

В заключительном отрезке, «черно-белые» допустили грубую ошибку в обороне за 2 минуты до конца игры, которой воспользовался Данил Алалыкин. Получив передачу, форвард переиграл голкипера и отправил команды в овер-тайм — 3:3.

Не успело начаться дополнительное время, как Александр Яковлев принял точную передачу от партнера и завершил встречу победным броском. Игра закончилась триумфом «Белых Медведей» со счетом 3:4.

Следующую встречу «Медведи» проведут уже сегодня, 5 сентября, а их соперниками вновь станет уфимский «Толпар».