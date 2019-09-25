«Белые Медведи» победили в первом домашнем матче

Эта игра стала очень удачной для челябинцев.

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Первый домашний матч «Белых Медведей» состоялся в Челябинске 24 сентября. Соперником челябинцев стал «Алтай» из Усть-Каменогорска.

В первом периоде было много силовой борьбы, в которой никто не хотел уступать. Но «Медведи» на шестой минуте смогли открыть счет. Форвард Родион Фильчаков принял точную передачу от партнера и не оставил шанса голкиперу «Алтая» — 1:0.

Во второй двадцатиминутке инициативой также владели хозяева льда. «Белые Медведи» проводили больше времени с шайбой, каждая пятерка старалась как можно больше атаковать ворота усть-каменогорцев. Но в этом отрезке голкипер «Алтая» не дал увеличить разрыв в счете.

Заключительный период матча прошел на встречных атаках. И лишь в самом конце основного времени Родион Фильчаков вновь положил шайбу в ворота «Алтая», оформив дубль и увеличив преимущество своей команды — 2:0. Гостям так и не удалось пробить голкипера челябинцев Илью Горбунова, которого можно поздравить с заслуженным «сухарем».

Главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин отметил, что даже при выигрыше тренерский штаб челябинцев недоволен качеством игры своих подопечных.

«Да, сегодня выиграли, но мы недовольны качеством игры. Создавали моменты - подводила реализация. Будем над этим работать», — рассказал Алексей Заварухин.

В следующем матче, который состоится завтра, 26 сентября, «Белые Медведи» вновь сразятся с «Алтаем». Начало игры в 18:00.