«Белые Медведи» дважды обыграли «Снежных Барсов»

Счет в обоих матчах был неизменным.

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На домашнем льду ледовой арены «Трактор» в Челябинске состоялись два матча команд МХЛ. «Белые Медведи» принимали «Снежных Барсов» из Нур-Султана. Главный тренер челябинской молодежки в двух матчах менял лишь вратарей и вносил изменения во второе звено.

Оба матча начинались с довольно быстрых голов от хозяев льда. В первой игре заброшенной шайбой, открывавшей счет, отличился Илья Гатиятулин, а во второй — Александр Яковлев, который забил два гола подряд.

Также в первом противостоянии команд голами у «черно-белых» отличились Александр Кирпичников, у которого дубль, Валерий Сапожников и Тигран Ярулин. Во второй игре, помимо Яковлева, забили свои шайбы Аркадий Аксенов, Данил Зиновьев и Артем Шварев. И счет в обоих матчах был неизменным — 5:1 в пользу команды из Челябинска.

Главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин в послематчевых пресс-конференциях рассказал, что оба матча они придерживались установок и плана игры.

«Разбирали игру соперника и подсказывали перед матчем, как «Снежные Барсы» могут действовать в той или иной ситуации. Наши ребята показали, что умеют играть. Они смогли реализовать большинство и выполнить тренерские задачи в игре», — поделился Алексей Заварухин.

В следующих двух играх, которые состоятся 4 и 5 октября, челябинцы будут принимать на своем льду «Омских Ястребов».