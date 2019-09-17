Голевое пиршество: «Белые Медведи» в овертайме обыграли «Стальных Лис»

Матч команд МХЛ состоялся в Магнитогорске.

Послушать 00:00

16 сентября в Магнитогорске в рамках регулярного чемпионата МХЛ состоялся матч между «Белыми Медведями» и «Стальными Лисами». Вся игра была богата на голевые моменты. В основное время матча было заброшено 10 шайб, и лишь овертайм мог выявить победителя в этой схватке.

Команды с первых секунд бежали в атаку, а открыт счет был на пятой минуте хозяевами льда. Но уже через минуту «Белые Медведи» смогли сравнять счет. Меньше чем через две минуты челябинцы увеличили свое преимущество до двух заброшенных шайб. Но еще до окончания стартового отрезка «Стальные Лисы» смогли отыграться. Первый период закончился со счетом 2:2.

Буквально в первой минуте второй двадцатиминутки магнитогорцы забили третью шайбу в ворота челябинцев. А совсем скоро разрыв в счете составлял уже две шайбы. На второй перерыв команды ушли со счетом 4:2 в пользу «Стальных Лис».

В третьем периоде «Белые Медведи» совершили чудо: выстояли в меньшинстве при игре пять на три, забили третью шайбу и следом за ней четвертую, сравняв счет. Но чуть больше чем за минуту до конца основного времени, игрок «Стальных Лис» забил пятую шайбу в ворота Ильи Горбунова. Челябинцы собрали остатки сил и ответили магнитогорцам через 41 секунду. После трех периодов счет матча был 5:5, и игра перешла в овертайм.

Продолжая натиск на ворота хозяев, «Белые Медведи» проявили решимость и добились своего. Точным броском с точки вбрасывания челябинский игрок принес яркую победу над магнитогорским соперником — 5:6 ОТ.

Следующий матч челябинцы проведут сегодня, 17 сентября, вновь играя с магнитогорскими «Стальными Лисами».