«Белые Медведи» обыграли «Мамонтов Югры»

В Челябинске продолжается «Турнир памяти».

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Накануне, 28 августа, в Челябинске прошел второй день предсезонных хоккейных соревнований «Турнир памяти», где «Белые Медведи» сыграли с «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска. Напомним, в первый день челябинцы сыграли с «Авто» из Екатеринбурга, где удача была явно не на стороне команды из Челябинска. «Черно-белые» уступили своему сопернику со счетом 0:3.

Во втором же матче «Медведи» диктовали игру соперникам. Ни один период не обходился без заброшенной шайбы от челябинской команды. В первой двадцатиминутке отличился нападающий Аркадий Аксенов, который открыл счет на 16-ой минуте матча.

А в самом конце второго периода игрок обороны «Белых Медведей» Егор Вдовин реализовал свой бросок. Счет стал 2:0 в пользу челябинцев.

В заключительной двадцатиминутке «черно-белые» начали дожимать соперника: играя в большинстве точным броском отличился Иван Ширяев — 3:0. Нападающий Тигран Ярулин поставил точку по забитым шайбам в этом матче. А голкипер «Медведей» Илья Горбунов отличился «сухарем». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Челябинска.

«Первые два периода мы давили соперника, но в третьем немного расслабились. Возможно, почувствовали, что уже выиграли и бросили играть. Такого быть не должно. Матч длится 60 минут, и мы должны показывать свою игру на протяжении всего этого времени», — подвел итоги матча форвард челябинцев Данил Зиновьев.

Напомним, что завершающий матч «Турнира памяти» «Белые Медведи» сыграют сегодня, 29 августа, в 18:00 со «СКА-Варяги».