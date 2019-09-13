«Белые Медведи» покормили Алтына и Айришу

Игроки молодежки посетили челябинский зоопарк.

Послушать 00:00

Во время паузы между матчами игроки хоккейного клуба «Белые Медведи» проведали своих талисманов — белых медведей Алтына и Айришу.

Александр Тертышный, сын известного челябинского воспитанника Дмитрия Тертышного, одним из первых угостил вкусной рыбкой жителей челябинского зоопарка. Он рассказал, что сразу почувствовал мощь и силу этих величественных животных.

«Я впервые кормил медведя, это очень здорово. Белые медведи — это очень сильные животные, очень красивые. И это символ моей команды, он всегда на моей форме. Я с гордостью ношу джерси с изображением этого зверя», — поделился Александр Тертышный.

Голкипер челябинцев Борис Соломатин также отметил мощь, силу и ум белых медведей. Ведь в него могут поместиться сразу 5 игроков.

«Первый раз кормил медведя. Белый медведь, как мне кажется, самое сильное животное в мире. Он это показал сегодня. Очень умное животное», — рассказал Борис Соломатин.

Всего на встречу со зверями пришло семь хоккеистов «Белых медведей». Сейчас они готовятся к матчам молодежной лиги. Рассказывают, поход в зоопарк помогает отвлечься от тренировочного процесса. Также игроки заверили своих болельщиков, что сейчас только лишь начало чемпионата и победы обязательно придут.

На счету челябинской молодежки пока одна победа в четырех играх молодежной лиги. 16 и 17 сентября челябинская команды проведет матчи в Магнитогорске против «Стальных лис».