/ Оскар Бартулис покинул «Трактор», не сыграв ни единого матча

Латвийского защитника «подписали» всего неделю назад.

Защитник Оскар Бартулис расторг контракт с «Трактором». Сообщение о прекращении сотрудничества между клубом и игроком появилось на официальном сайте челябинской команды.

Выражаю искреннюю благодарность и в то же время хочу принести свои извинения руководству и болельщикам «Трактора». Так сложились семейные обстоятельства, что мне срочно необходимо вернуться в Латвию. Я должен был играть уже в ближайшем матче в Астане, но, к сожалению, мне так и не удалось сыграть за этот отличный клуб и порадовать его поклонников. Удачи «Трактору», его атмосфера надолго останется со мной. — цитирует игрока пресс-служба «Трактора».

Расставание с игроком прокомментировал и генеральный менеджер «черно-белых» Евгений Губарев. Функционер отметил, что поскольку соглашение расторгается по инициативе игрока, то «Трактор» не будет выплачивать деньги по контракту.

Напомним, Оскар Бартулис подписал контракт с челябинцами на прошлой неделе, и не сыграл за «черно-белых» ни одного матча. Ранее латвийский защитник выступал за «Донбасс» из Донецка, астанинский «Барыс», дальневосточный «Адмирал» и уфимский «Салавата Юлаева».