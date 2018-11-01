/ КХЛ. «Трактор» попытается прервать беспроигрышную серию «Барыса»

Прямая текстовая трансляция матча из Астаны.

1:2

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 2-го периода: Броски: 27-15; Броски в створ: 10-9; Голы: 0-1; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 4-5; Силовые приемы: 6-2; Штраф: 4-6.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость наказаны: Игорь Полыгалов, команда «Трактор» и Патрис Кормье, команда «Барыс».

40 мин — Бросок по воротам «Трактора», после чего возникла стычка возле владений Демченко. Небольшая борьба, и судья фиксирует обоюдное удаление.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — В атаке «Трактор». Наброс Энлунда на ворота, Хенрик Карлссон забирает шайбу в ловушку.

38 мин — Очень быстрый темп у игры, сбольшим количеством опасных и зрелищных моментов. Что примечательно, обе команды демонстрируют равные скорости.

37 мин — Ошибку допускает Никита Хлыстов. Шайба оказалась прямо перед воротами Демченко, бросал игрок «Барыса», но в игре Василий Демченко!

36 мин — Роман Старченко наносил бросок по воротам, Думченко в игре. В ответ, челябинцы выходили 2 в 1, и Марсель Шолохов передержал шайюу, не сумев ни отдать открытому партнеру, ни нанести бросок.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Теперь уже «Барыс» показывает контроль шайбы. Подставлена клюшка игроком «Трактора» под передачу, шайба ушла выше ворот. После вбрасывания, астанинцы снова расставились в зоне.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава, на 2 минуты наказана команда «Трактор». Штраф отбывает Марсель Шолохов.

34 мин — Неплохое большинство показал «Трактор», хоть и не удалось забить. Тем временем, недолго команды поиграли в равных составах, поскольку судья вновь фиксирует нарушение численного состава.

«БАРЫС» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

33 мин — Затем бросает Ник Бейлен, но Карлссон на месте. После вбрасывание, челябнцы снова расставились в «позиционку», и опять, Ник Бейлен бросал по воротам, Карлссон вигре.

32 мин — В большинстве «Трактор». Челябинцы расставились, Никита Никитин делает бросок, но шайба идет выше.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава на 2 минуты наказана команда «Барыс». Штраф отбывает Андре Петерсон.

31 мин — «Позиционка» от гостей. Счет вынуждает игроков «Барыса» идти вперед, и на пересменке нарушают они правила.

30 мин — Опасный бросок Кертиса Волка. Бросал игрок астанинцев «под блин» Демченко, но шайба пошла мимо ворот.

29 мин — Теперь уже «Барыс» пытается быстро отыграться, но надежны в обороне игроки челябинской команды.

ГОЛ! Шайбу забросил Антон Глинкин, команда «Трактор».

28 мин — Атака челябинцев. Кравцов, выходил на ворота, бросал с неудобной, затем добивание, и Антон Глинкин выводит «Трактор» вперед!

27 мин — Атака «Тратора», но хозяева перехваптили ее и начали собственную атаку, которая так же не обернулась успехом.

26 мин — Бросок в нижний угол от хоккеистов из Челябинска, Карлссон в игре.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

25 мин — Продолжается атака хозяев, но надежны защитники «Трактора».

24 мин — Расставились астанинцы в зоне челябинцев. Игроки «Барыса» показывают хорошую позиционную атаку. Демченко перемещается от одного угла ворот к другому, и сдивагеат ворота.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Шаров, команда «Трактора».

24 мин — Поднята рука арбитри вверх, идет игра 6 на 5. Только спустя минуту после звучит свисток.

23 мин — В атаке «Трактор». Наброс на ворота, после которого шайба идет вше ворот.

22 мин — Челябинцы вывели шайбу из зоны, но хозяева вновь оргнизовали атаку, Бросок в близи от игроков «Барыса», Демченко в игре.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

21 мин — Стартовое вбрасывание выиграли игроки астанинской команды, которые тут же устремились в атаку. Закрепились они в зоне.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 32−12; Броски в створ: 22−9; Голы: 1−1; Вбрасывания: 7−6; Блокированные броски: 2−7; Силовые приемы: 6−10; Штраф: 0−2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — В большинстве хозяева. Расставились они в зоне для того, чтобы нанести бросок, но Семен Кокуев выбрасывает шайбу из зоны челябинцев, после чего игрокам «Барыса» уже не так легко войти в зону атаки.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой, на 2 минуты удален Григорий Желдаков, команда «Барыс».

19 мин — Остается шайба под контролем хозяев, игроки «Барыса» закрыли челябинцев в зоне. Асетов, выкатывался из-за ворот на пятачок, и зарабатывает на себе удаление.

18 мин — Теперь ответ от хозяев, причем это вновь позиционная атака. Бросок низом делает Даррен Дитц, но Василий Демченко забирает игровой снаряд в свою ловушку.

17 мин — Атака «Барыса», но следует потеря, после которой Егор Дугин вводит шайбу в зону хозяев.

16 мин — Позиционна атака от игроков «Барыса». Бросок Даррена Дитца, Демченко снова надежен.

15 мин — Михайлис, в одиночку вошел в зону, обыграл защитников «Трактора», и чуть не забил вторую, но вновь надежен Демченко!

15 мин — И вновь Роман Старченко. Опасный бросок издали, Демченко в игре. В ответ, Артем Бородкин наносит похожий бросок, Карлссон делает сейв.

14 мин — И вновь «Барыс» в зоне гостей. Наброс Романа Старченко на ворота, Демченко накрывает шайбу ловушкой.

13 мин — Вход Шарова в зону, бросок в ближний, шайба ушла мимо.

12 мин — Поддавили челябинце хозяева. Сейча астанинцы больше владею шайбой, и, соответственно, инициативой в игре.

11 мин — «Трактор» в атаке. Исаев вводи шайбу в зону, делает пас на пятачок, но там никого. В ответ, Михайлис в стиле Всеволода Боброва лбкатив ворота Демченко, но надежна оборона челябинцев.

10 мин — Опасный отскок шайбу от Демченко, но надежен наш вратарь.

9 мин — Активный прессинг со стороны игроков «Трактора», но сейчас хозяева площадки в позиционной атаке. Бросок по воротам Демченко от Александра Липина, шайба идет выше ворот.

8 мин — Насыщенное начало! Сейчас в атаке челябинцы, опасный бросок от Артема Бородкина, на месте Карлссон.

Судья «посмотрел кино», и после видеопросмотра засчитал шайбу!

Однако есть вопросы у Андрея Скабелки, и сейчас судьи смотрят игровой эпизод на предмет нахождения игрока в площади ворот.

ГОЛ! Шайбу забросил Йонас Энлунд, команда «Трактор».

7 мин — Бросок Никиты Хлыстова, Карлссон вступает в игру. Далее следует раскат о «черно-белых», они входят в зону хозяев. Наброс на ворота, затем добивание от Йонаса Энлунда, и счет сравнен!

6 мин — Без средней зоны играют обе команды. Сейчас с шайбой гости, последовала успешная попытка войти в зону, после которой последовала борьба у ворот Карлссона.

5 мин — И вновь опасно у ворот Василия Демченко. Роман Старченко нанес неприятный бросок, Демченко отбили перед собой, нейтрализовав момент.

4 мин — Не лучшее начало для челябицев. Не получился у «Трактора» быстрый ответ после вбрасывания, однако сейчас с шайбой именно челябинцы.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Антон Сагадеев, команда «Барыс».

3 мин — И вновь опасный момент у ворот Демченко. Алихан Асетов наносил бросок, затем игроки «Барыса» продлжили его начинание, и с третьей попытки Антон Сагадеев открывает счет в матче.

2 мин — А теперь уже Кертис Волк наносил бросок по воротам Демченко, вратарь в игре.

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Барыса», которые тут же устремляются в атаку. Однако, астанинцы быстро теряют ее, и первое звено «Трактора» наносит бросок по воротам.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды уже вышли на лед, сейчас прозвучат гимны России и Казахстана, после чего и на чнется встреча.

А вот и составы команд на сегодня. Особое внимание стоит уделить перво тройке нападения «Барыса». Фрэттин, Бойд, Боченски — это даже звучит грозно. Не стоит забывать и про Кевина Даллмэна, который всегда представляет опасность для вратарей соперников.

У «Трактора» выделим Егора Дугина. Новичок команды провел неплохую игру против «Спартака», и заслужил похвалу от Алексея Тертышного. Кстати, наставник челябинцев вновь доверил место в воротах Василию Демченко, который всего лишь единожды позволил игрокам московской команды поразить свои ворота.

Добрый день, уважаемые читатели «Первого областного»! Сенгодня, первого ноября, Челябинский «Трактор» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Сегодняшний соперник челябинцев — «Барыс» из Астаны. Последний раз коллективы встречались между собой 18 октября в Челябинске, и тогда успех праздновали гости. С тех пор команда Андрея Скабелки не проиграла ни одного матча. Удастся ли челябинцам завершить победоносною серию «Барыса»? Узнаем сегодня.

Кстати, интересный факт: именно в матче против астанинской команды свою первую шайбу во «взрослом» хоккее забросил Виталий Кравцов.