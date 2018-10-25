/ «Трактор» подписал контракт с Оскаром Бартулисом

Латышский хоккеист до конца сезона будет играть в команде «черно-белых».

Латышский хоккеист Оскар Бартулис стал игроком челябинского «Трактора». О подписании контракта информирует официальный сайт челябинской команды, а также сайт КХЛ.

Из-за травм ведущих игроков мы принимаем срочные меры по укомплектованию состава. На сегодня подписано соглашение с защитником Оскарсом Бартулисом. Опытный хоккеист, игрок сборной Латвии, участник Олимпийских игр и трех чемпионатов мира, имеющий российское гражданство. Скорее всего, Бартулис сможет принять участие уже в ближайших матчах «Трактора». Кроме того, работаем по усилению нападающими, а также по привлечению нашей молодежи, с которой отлично знаком Алексеем Тертышный, в основной состав команды. — рассказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Отметим, Оскар Бартулис выступает в КХЛ с сезона 2012−2013. Игрок защищал цвета «Донбасса» из Донецка, астанинского «Барыса», «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева». В прошлом сезоне в составах «Адмирала» и «Салавата» защитник провел 42 матча и набрал 6 очков. В плей-офф на счету Оскара Бартулиса 4 игры, в которых он заработал показатель полезности «-2».