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/ «Оскар» во второй раз в истории остался без ведущего

«Оскар» во второй раз в истории остался без ведущего

В последний раз такое случилось в 1989 году.
сегодня в 12:25
  |  Культура

Главная церемония в кинематографе — «Оскар» — в 2019 году во второй раз в истории пройдет без ведущего. Об этом рассказала директор развлекательных программ телеканала ABC Керри Берк.

По ее словам, такое решение приняли продюсеры. Они решили ограничиться приглашением звезд первой величины, которые и будут объявлять имена победитлей. В этот список вошли Тина Фэй, Вупи Голдберг, Бри Ларсон Дженнифер Лопес, Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Эми Полер, Майя Рудольф, Шарлиз Терон, Амандла Стенберг, Аквафина, Тесса Томпсон и Констанс Ву.

Изначально у 91-й церемонии «Оскар» был ведущий. Им назначили актера и комика Кевина Харта в декабре 2018, однако вскоре он отказался из-за скандала, причиной которого стали гомофобные высказывания, написанные им в соцсетях почти 10 лет назад. Харт заявил, что не хочет отвлекать на себя внимание талантливых артистов, при этом попросив прощения у ЛГБТ-сообщества.

Церемония осталась без ведущего впервые с 1989 года. Тот «Оскар» обернулся настолько большим провалом, что после его проведения 17 звезд Голливуда раскритиковали шоу, которое началось с 11-минутного музыкального номера.

91-й «Оскар» пройдет 24 февраля в лос-анджелеском театре «Долби». За главную награду — лучший фильм поборются «Черная пантера», «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Рома», «Зеленая книга», «Звезда родилась» и «Власть». За приз лучшего актера поспорят Кристиан Бэйл, Рами Малек, Брэдли Купер, Уильям Дефо и Вигго Мортенсен.

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