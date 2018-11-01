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/ «Трактор» в зубодробительном матче обыграл «Барыс»

«Трактор» в зубодробительном матче обыграл «Барыс»

Для выявления победителя командам потребовался овертайм.
сегодня в 21:30
  |  Хоккей

С победным для челябинского «Трактора» счетом 4:3 закончилась встреча подопечных Алексея Тертышного с астанинским «Барысом». Вторая встреча команд в сезоне закончилась в овертайме, но на этот раз успех праздновали хоккеисты из Челябинска.

Счет голам в матче был открыт уже на третьей минуте первого периода, когда Антон Сагадеев после нескольких попыток все-таки поразил ворота Василия Демченко. Затем Йонас Энлунд с добивания установил паритет в счете.

Во втором периоде удалось отличиться лишь челябинцам. Виталий Кравцов вышел из-за ворот на «пятак», увел за собой вратаря «Барыса» Карлссона, и бросил по воротам. Отскочившую от голкипера шайбу поймал Антон Глинкин и переправил ее в пустой угол.

В третьем периоде челябинцам удалось увеличить преимущество. Александр Рыбаков получил передачу от Виталия Кравцова, и бросил точно под перекладину ворот хозяев. Однако за минуту до конца третьего периода главный тренер астанчан Андрей Скабелка принимает решение заменить Карлссона на шестого полевого, что приносит свои плоды. Даррен Дитц с разницей всего лишь в несколько секунд сначала сокращает разрыв в счете, а затем сравнивает его.

Победителя удалось определить лишь в овертайме. Александр Шаров бросил от синей линии, шайба отскочила от щитков Карлссона в ногу защитника астанчан, после чего направилась в открытый угол ворот.

Промежуточный итог игры во флеш-интервью подвел главный тренер «черно-белых» Алексей Тертышный

Забили хорошие голы, неплохо играли в обороне, но не дотерпели в конце. Однако ребята молодцы, что не бросили игру, собрались и довели матч до победы. — сказал наставник «Трактора».

Следующий матч челябинцы сыграют уже дома, и это встреча станет последней перед паузой на Евротур. Соперником «Трактора» выступит хоккейный клуб «Сочи». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

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