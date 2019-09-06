Артема Бородкина не забрали с драфта отказов

Защитник продолжит выступать в ВХЛ.

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Сегодня, 6 сентября, стало известно, что защитник «Трактора» Артем Бородкин, который был выставлен на Драфт отказов, продолжит карьеру в ВХЛ, выступая за челябинский «Челмет».

«Бородкин не проходит в топ-6 взрослых игроков. Это не связано с моей схемой», — прокомментировал ситуацию с защитником Петерис Скудра на пресс-конференции после игры со СКА.

Напомним, что в течение 48 часов Артема Бородкина мог выбрать любой клуб КХЛ. Но этого не произошло, поэтому Артем продолжит выступать в «Челмете», вновь завоевывая место в составе «Трактора».