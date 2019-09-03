Защитник «Трактора» выставлен на драфт отказов

Артем Бородкин не проходит в состав команды.

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Артем Бородкин, защитник челябинского «Трактора» выставлен на драфт отказов и отправлен в «Челмет». Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Это значит, что в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре. Если этого не произойдёт, Бородкин сможет выступать в ВХЛ за команду под руководством Максима Смельницкого и в перспективе вновь конкурировать за место в основе «Трактора».

Ранее на пресс-конференции после матча челябинцев против «Витязя» один из журналистов спросил главного тренера «Трактора» Петериса Скудру о том, почему Артем не был заявлен на стартовую игру сезона.

«На сегодняшний день он не проходит в состав», — ответил Скудра.

Артем Бородкин — уроженец Челябинска, воспитанник школы «Трактор». Отыграл в КХЛ за главную команду системы «черно-белых» 352 матча, в которых набрал 43 очка, забив 15 шайб и отдав 28 результативных передач. Является бронзовым призером чемпионата КХЛ сезона 2017/18.