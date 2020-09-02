Арену «Трактор» ожидает аншлаг на первом матче сезона

Игра пройдёт при максимально возможных заполненных трибунах, уверен Иван Савин.

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На первой игре «Трактора» нового сезона ожидается максимально возможный в условиях пандемии коронавируса аншлаг. Предположительно, будут заняты все разрешенные места. Об этом сегодня, 2 сентября, на пресс-конференции перед началом сезона высказался директор челябинской команды Иван Савин.



«Ожидается аншлаг, ажиотаж в Челябинске невероятный перед уральским дерби, ну и в силу ограничений по продаваемым билета усиливают этот ажиотаж. Это порядка 35%, с ложами и рестораном в совокупности это даёт порядка 47%, Уверен, в таком процентном соотношении она и будет заполнена болельщиками»,— поделился Иван Савин.

Функционер также отметил, что несмотря на случаи заражения коронавирусом все игроки команды соблюдают необходимые рекомендации. Также Иван Савин ответил на вопрос о том, будут ли в арене продаваться еда и напитки.

«Мы до сих пор находимся в контакте с Роспотребнадзором. По регламенту КХЛ еда и напитки запрещены, только бутилированная вода и то обработанная спиртовым растровом перед продажей»,— заявил директор «Трактора».

Не оставил руководитель команды без внимания и вопрос ребрендинга. По словам Ивана Савина, клуб самостоятельно мониторит реакцию болельщиков, а в Челябинске большинство поклонников «чёрно-белых» восприняли изменения положительно.

«Глупо было ожидать, что все воспримут изменения положительно, это первая попытка за 30 лет. Считаю, что в Челябинске болельщики отнеслись положительно к ребрендингу. Мониторинг, который мы осуществляем, показывает, что большинство болельщиков положительно отнеслись к изменениям»,— отметил Иван Савин.

Напомним, свой первый матч в новом сезоне КХЛ «Трактор» проведёт уже завтра, 3 сентября. В гости к челябинцам приедет «Автомобилист». Уже известно, кто займёт место в воротах команды. Как заявил главный тренер Анвар Гатиятулин, основным голкипером на первый матч с большой долей вероятности станет Иван Федотов.