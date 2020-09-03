Анвар Гатиятулин не появится на скамейке в первом матче «Трактора»

Команду главный тренер будет направлять с расстояния.

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Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин будет руководить командой в первом матче нового сезона против «Автомобилиста» не с тренерского мостика. Наставник «чёрно-белых» перенёс ОРВИ средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе команды. В связи с этим медштаб «Трактора» рекомендовал главному тренеру воздержаться от появления на льду.



«Сегодня он будет руководить командой удаленно, поддерживая связь через своих помощников. Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса, Гатиятулину были сделаны тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат»,— рассказал «Первому областному» директор челябинцев Иван Савин.

Напомним, ранее Иван Савин рассказал, что в «Тракторе» коронавирус был обнаружен у нескольких игроков и персонала. При этом функционер не назвал конкретных имён лишь добавив, что у всех болезнь протекает бессимптомно. Добавим, что из-за ковида был отменён Кубок губернатора Челябинской области по хоккею.

Свой первый матч в новом сезоне КХЛ «Трактор» проведёт сегодня, 3 сентября. В гости к «чёрно-белым» приедет «Автомобилист». Прямую трансляцию игры смотрите на сайте 1obl. tv и на телеканале ОТВ. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция матча.