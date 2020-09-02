Руководство «Трактора» поделилось мыслями о составе на первую игру

Капитаном команды стал Сергей Калинин, в воротах в первой игре выйдет Иван Федотов.

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Директор команды Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин рассказали о том, кто именно войдет в состав на первую игру сезона, велись ли переговоры с челябинцами Никитой Нестеровым и Вячеславом Войновым и в какой форме вернулся в «Трактор» Виталий Кравцов.



Место в воротах «Трактора» в первом матче против «Автомобилиста» вероятнее всего займёт Иван Федотов. Об этом сегодня, 2 сентября, на пресс-конференции перед началом сезона сообщил главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин.

«Думаю, Иван Федотов начнёт первый матч»,— ответил главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Кроме того, главный тренер челябинцев рассказал, кто из легионеров точно выйдет на лёд в первой игре. По словам Анвара Гатиятулина в состав «Трактора» на матч а «Автомобилистом» попадут Лукаш Седлак, Ник Бэйлен и Лоуренс Пилут. Более того, первые 2 хоккеиста, в новом сезоне станут ассистентами капитана. Всего их будет 4, а вести «Трактор» за собой в этом сезоне доверено игроку с российским паспортом.

«Капитан — Сергей Калинин, это совместное решение. Человек с опытом, коммуникабельный. Ассистенты — Игорь Полыгалов, Лукаш Седлак, Ярослав Косов, Ник Бейлен»,— сказал Анвар Гатиятулин.

Также выйдет в основе и Виталий Кравцов. Анвар Гатиятулин отметил, что воспитанник «Трактора» приехал в хорошей физической форме, а также подчеркнул, что возвращение в Челябинск было обоюдным решением сторон.

«Это было обоюдное желание, но вопрос немного завис. Потом удалось договориться на наших условиях. Виталий приехал в хорошей физической форме, но не удалось провести матчи. А так он в составе и первую игру играть будет»,— добавил главный тренер «Трактора».

Не остался без внимания и вопрос будущего двух челябинских воспитанников — защитников Никиты Нестерова и Вячеслава Войнова. Оба игрока остались без контрактов в КХЛ. По словам Ивана Савина, «Трактор» также не контактировал с хоккеистами по заключению договоров.

«Желания должны быть соразмерны с возможностями, вопрос открытым не является переговоров мы не ведём»,— подчеркнул директор команды Иван Савин.

Наставник подчеркнул, что при подборе игроков большое внимание уделялось их командным качествам. По словам Анвара Гатиятулина, сейчас в раздевалке «Трактора» царит профессиональная атмосфера и преобладают положительные эмоции.

Напомним, первый матч «Трактора» состоится уже в четверг, 3 сентября. Соперником челябинцев станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая и онлайн-трансляция.