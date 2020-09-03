«Трактор» сыграет с «Автомобилистом» в первом матче нового сезона

Челябинцы впервые предстанут перед болельщиками в новой форме.

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С домашней серии стартует новый сезон КХЛ для челябинского «Трактора». Подопечные Анвара Гатиятулина проведут на арене имени Валерия Белоусова 3 первые игры регулярного чемпионата. Стартовый матч состоится уже сегодня, 3 сентября. В гости к челябинцам приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Команды провели между собой 42 встречи в рамках чемпионатов КХЛ, в 18 из которых победу одержал «Трактор», а в 24 — «Автомобилист». Последний раз друг с другом клубы играли больше полугода назад, 23 января 2020 года. В игре, которая состоялась в Екатеринбурге, верх со счётом 4:1 взяли хозяева. Единственный гол «Трактора» в том матче забил Ник Бэйлен.

Отметим, что из-за пандемии COVID-19 первый матч «чёрно-белых» в новом сезоне пройдёт с ограниченным числом зрителей. При этом на матче ожидается максимально возможный аншлаг. Для тех, кому удастся попасть на стадион, представители челябинцев подготовили специальную памятку о том, какие правила будут действовать внутри арены имени Валерия Белоусова.

«Вход на матчи при наличии билета или абонемента будет возможен только в маске. Пожалуйста, позаботьтесь об ее наличии. На каждом входе у болельщиков будут проверять температуру. Просим с пониманием отнестись к этой процедуре. Вход на арену с температурой 37.0 и выше — запрещен. Двери арены откроются за 2 часа до матча. Фуд-корты будут работать: вы сможете приобрести еду в герметичной упаковке и напитки внутри ледовой арены»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

Для тех, кто не сможет попасть на игру её трансляцию организует медиахолдинг ОТВ. На нашем телеканале и на сайте 1obl.tv болельщики «Трактора» смогут посмотреть матч в прямом эфире, а для тех, у кого нет возможности наблюдать за игрой в формате видео, сайт «Первый областной» проведёт текстовую трансляцию события. В ней также будут доступны фотографии и лучшие моменты игры.