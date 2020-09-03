Первый матч «Трактора» в новом сезоне. Текстовая трансляция

Челябинцы играют против «Автомобилиста».

1:2

ТРЕТИЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

53 мин — Екатеринбуржцы воспряли после гола. Ещё одна попытка забить Федотову — на этот раз Иван выручил.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Алексей Макеев, «Автомобилист».

52 мин — Не забиваешь ты — забивают тебе. Именно так и случилось. Алексей Макеев в соло прорвался в зону «чёрно-белых» и забил гол.

52 мин — Антон Лазарев из круга вбрасывания — Коварж видел момент и без труда прижал шайбу.

51 мин — Вновь атакует «Трактор». Моментище у Оберга! Отличный пас Понтусу отдал Лукаш Седлак, новичок челябинцев переиграл Коваржа, но в ворота не попал.

50 мин — Без явных опасных моментов прошли последние пару минут игры. Команды экономят силы на овертайм или ждут ошибок?

48 мин — Неприятная атака на ворота «Трактора» — Федотов в игре. Лазарев бросал в ответ — не смог переиграть защитника.

47 мин — Седлак прямо во вратарской зоне пытался переиграть Коваржа — вратарь выиграл эту дуэль.





46 мин — Моментище у Шарова! Александр получил пас от партнера, который находился на лицевом борту, и стоя совершенно один на пятачке не смог переиграть коваржа.

45 мин — Гости контролируют шайбу — без опасных моментов. Хорошо играет «Трактор» в обороне.

44 мин — Кравцов, пас на Калинина, очередной бросок капитана, шайба попадает в щитки Коваржа.

43 мин — Оберг пытался отдать хитрющий пас на Томаша Гику, но перехитрил, кажется, даже сам себя. Заигран момент хоккеистами гостей.

42 мин — Бывальцев создал для Калинина отличный момент, но Сергей не смог забить. Затем Кравцов броском со средней дистанции почти пробил Коваржа, шайба покатилась за линию, однако голкипер гостей успел накрыть её ловушкой.

41 мин — Вбрасывание выиграли гости. Попытка быстрой атаки, перехват от «чёрно-белых» — шайба отправлена на проброс.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Видели гол Сергея Калинина? Нет!? Показываем! Вот так капитан «Трактора» сравнял счёт и забил первый гол «чёрно-белых» в сезоне.

Статистика второго периода: Броски: 26-18; Броски в створ: 18-8; Голы: 1-0; Вбрасывания: 5-10; Блокированные броски: 6-6; Силовые приемы: 6-1; Время в атаке: 05:35-03:48; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Дмитрий Алексеев разрядил пушку от синей — Коварж в игре. Игроки челябинской команды пытались добить шайбу, что не понравилось гостям. В итоге у ворот «Автомобилиста» возникла небольшая потасовка.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Активный прессинг челябинцев приносит свои плоды. Гости с трудом входят в зону, но и там защита «Трактора» играет надёжно.

38 мин — Момент на пятачке у Седлака — Коварж выручил. Затем Оберг мог отдать пас-конфетку на Полыгалова, но перехватили шайбу игроки екатеринбургской команды.

37 мин — Попытки атаки от «Автомобилиста» — надёжен «Трактор» в обороне.

36 мин — Калинин отдавал пас на Кравцова — шайба перехвачена.

35 мин — Александр Шаров в одиночку летел в зону атаки. За ним неслись три игрока «Автомобилиста», нападающий «Трактора» успел бросить, но Ян Коварж не дал шайбе зайти в ворота.

34 мин — Манухов разрядил пушку со средней! На пути шайбы и ворот оказался Александр Щемеров. Защитник гостей в лёжа отбил шайбу и встал с явной гримасой боли на лице.

33 мин — «Трактор» очень хорош в последние несколько минут. Трибуны гонят челябинцев вперёд, а всё, что могут сделать гости — пробросится чтобы взять небольшую паузу.

32 мин – А теперь уже первое звено челябинцев не даёт отдыха гостям. Отличный отрезок, по ходу которого идёт пересменка, затем бросок Игоря Полыгалова — Коварж отбивает.





31 мин — Виталий Кравцов отдаёт шикарный пас от лицевого борта на Алексея Бывальцева, последний не смог прицельно бросить.

30 мин — Александр Шаров внезапно получил шайбу и имел шикарную возможность забить вторую в ворота Коваржа, но кажется очень удивился внезапности возникшего момента и не смог обработать шайбу.

29 мин — Очень активен защитник гостей Сергей Зборовский. Очередной его наброс оказался опасным хоть и угодил в борт.

28 мин — Оберг и Сделак летели в атаку 2 в 1, первый отдавал пас, который был перехвачен защитой гостей.

27 мин — Кравцов мог войти в зону гостей по борту, но проиграл борьбу Зборовскому. Трибуны считают, что это удаление, судейский свисток молчит.

26 мин — Попытка атаки от «Автомобилиста», надёжно играет защита «Трактора».

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Калинин, «Трактор».

24 мин — Челябинцы расставились в зоне. Сильнейший бросок Пилута от синей — шайба попадает в борт, затем на пятак Кооваржа, где её в ворота поправляет Сергей Калинин. ГОЛ!

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Сергей Зборовский, «Автомобилист».

24 мин — Вновь активен Лукаш Седлак. Чешский легионер зарабатывает на себе удаление.

23 мин — В зоне «Трактора» шайба — без опасных моментов.

22 мин — Екатеринбуржцы с шайбой. Белоусов, сам входит в зону и бросает со средней дистанции — ловушкой делает сейв Федотов.

21 мин — Гости выиграли точку, но шайбу быстро перехватил Седлак. Они с Пилутом на двоих организовали опасность у ворот Коваржа, 11-й номер «Трактора» попытался забить в стиле Всеволода Боброва, но вратарь « Автомобилиста» блестяще сыграл щитками.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.



Вот так был забит единственный (пока что?) гол в матче. Смотрим и готовимся к периоду под номером 2.

Статистика первого периода: Броски: 17-12; Броски в створ: 9-2; Голы: 0-1; Вбрасывания: 3-9; Блокированные броски: 4-3; Силовые приемы: 3-5; Время в атаке: 03:34 - 02:58; Штраф: 2-4.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Манухов бил от синей — заблокировал бросок игрок «Автомобилиста». Период закончился ещё одним броском с дальней от Понтуса Оберга — нет гола.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Атакуют гости. Литовченко отдавал пас на Обидина. У последнего был пустой угол, но Федотов успел переместиться и вытащить эпизод в свою пользу!





18 мин — Томаш Гика солировал на пятачке гостей. Вновь попытка броска в ближний и вновь на месте Коварж.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Сергей Зборовский, «Автомобилист».

17 мин — Атака гостей. Сергей Зборовский получает пас от борта, заряжает и распечатывает ворота Ивана Федотова.

16 мин — «Трактор» пытается закрепиться в зоне атаки, но защита «Автомобилиста» играет строго и чётко. Лишь под конец большинства броски наносят Лоренс Пилут и Алексей Бывальцев, но всё отбивает Коварж.

15 мин — Большинство «Трактору» дарят гости. Тут же наброс от синей — мимо ворот.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение процедуры вбрасывания на 2 минуты удалён Павел Куликов, команда «Автомобилист».

15 мин — А теперь уже горячо у ворот гостей! Бывальцев пытался с неудобной забить — в игре Коварж, Сразу после этого между командами возникает небольшая потасовка, которую устраняют судьи.

14 мин — Никита Трямкин! Защитник екатеринбуржцев напоминает челябинцам о своём существовании пушкой от синей линии, которая, к счастью челябинцев, летит мимо.

13 мин — Ненадолго перехватывают инициативы челябинцы. Вертикальная передача Романа Манухова на Антона Лазарева через всю среднюю — последний не смог войти в зону атаки.

12 мин — Игра в зоне челябинцев. Шайбу контролирует «Автомобилист», но весь хоккей проходит у бортов.





11 мин — Проход Фатеева и пас на пяток, которы не находит адресата. Затем следует мощная атака первого звена «Трактора». Лукаш Седлак готов был вместе с игроком гостей вносить тачдаун в ворота «Автомобилиста» — на месте Коварж.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

10 мин — Вторая половина игры в неравных проходит без опасных моментов.

9 мин — Хоккей 4 на 4. Виталий Кравцов бросает из под защитника — мимо ворот. Затем на синей падает Бывальцев, но судья не видит фола со стороны екатеринбуржцев.

УДАЛЕНИЯ. За задержку соперника наказан Денис Бодров, «Автомобилист». За симуляцию наказан Антон Лазарев, «Трактор».

8 мин — Хитрый бросок Александра Авцина со средней – Коварж в игре. Затем судья фиксирует обоюдный фол у команд.

7 мин — Дэн Секстон вырезал опасный пас на одноклубника — спас эпизод защитник «Трактора», который в лёжа выбил шайбу. Челябинцы ответили броском со средней дистанции, но не смогли забить.



Мощное начало первой игры сезона. После недолгой раскачки команды принялись «укалывать» друг друга моментами, однако очень хороши на старте вратари.

6 мин — Ошибка челябинцев в своей зоне приводит к броску Степана Хрипунова с близкого расстояния, но успевают исправить ситуацию защитники.

5 мин — Опасно выбирался от борта к воротам Федотова Георгий Белоусов, голкипер «Трактора» отбивает шайбу в борт.

4 мин — «Трактор» прессингует в ответ. Бросок Алексея Бывальцева со средней дистанции — в щитки Яну Коваржу.

3 мин — Опасный наброс Максима Березина на ворота Ивана Федотова, шайба пролетает рядом со штангой.

2 мин — Первые минуты игры проходят без опасных моментов. Команды присматриваются друг к другу.

1 мин — Лукаш Седлак опасно входит в зону, но падает и терят контроль над шайбой.

1 мин — Стартовое вбрасывание за хоккеистами «Автомобилиста». Сезон КХЛ начался!





НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

«Поздравляю с открытие нового сезона КХЛ. Большой хоккей вернулся на Южный Урал. Мы верим в победу «Трактора»! Будьте сильными, играйте честно и без травм. Желаю всем нам побед, все хоккеистам — удачи», — Алексей Текслер сегодня на арене и он поздравил хоккеистов перед началом игры.

Команды на льду.

К началу матча всё готово. Скоро прозвучит гимн России, после которого большой хоккей официально вернётся в Челябинск!



«Сектор А» на арене! После прошлогодних конфликтов главной фан-движение «Трактора» возвращается. Интересно, сколько именно болельщиков будет на секторе и насколько сильно они будут гнать клуб вперёд? Отметим, что в Челябинске сегодня много болельщиков в красном, фанаты «Автомобилиста» приехали поддержать любимый клуб.







Составы команд на игру. Иван Федотов, как и говорил вчера Анвар Гатиятулин, начинает матч. Интересно выглядят первые два сочетания челябинцев, которые способны создать конкуренцию гостям. У «Автомобилиста» выделим тройку Павла Дацюка и отсутствие Анатолия Голышева.









Привет всем любителям хоккея! Чемпионат КХЛ и большой хоккей вернулись в Челябинск!

Уже сегодня «Трактор» сыграет первый матч в новом сезоне. Соперник челябинцев — «Автомобилист», последний очный матч с которым датирован январём этого года. Тогда «чёрно-белые» уступили со счётом 1:4. Как сложится сегодняшняя встреча? Узнаем в 19:00 по челябинскому времени.